我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最美小龍女58歲了 李若彤近照宛如少女 自爆到墳場發呆

洛杉磯大規模掃蕩無證客 可能在2月底展開

越柬寮聯合會募16萬 捐洛2消防組織

記者張宏／蒙特利公園市報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
蒙市市長吳紹榮（左一）為美國越南華裔聯誼會名譽主席招銘祺（右四）等頒發感謝狀。（記者張宏／攝影）
蒙市市長吳紹榮（左一）為美國越南華裔聯誼會名譽主席招銘祺（右四）等頒發感謝狀。（記者張宏／攝影）

世界越柬寮華人團體聯合會7日表示，將該會發起的南加野火燎原關懷消防人員安危籌款活動募集到的16萬美元支票，分別捐贈給洛杉磯地區消防員培訓組織（LAARTGF）和洛杉磯消防員救助協會（LAFRA WODFF）。

聯合會永遠榮譽主席余建強表示，每次有風災和水災，消防員都戰鬥在第一線，這次南加野火肆虐，消防員夜以繼日的奮戰才將火情控制住。越柬寮華人團體聯合會因此發起關懷消防人員安危籌款活動，大家一呼百應，充分發揮越柬寮社團的團結精神，僅用七天時間就募集到16萬1580元善款。為了更好的使用這筆善款和幫助消防員，聯合會特別請潮汕子弟、蒙特利公園市市長吳紹榮(Vinh Ngo)篩選推薦，最後選定這兩個消防組織。

吳紹榮表示，為了控制這場歷史性的火災，消防員作出了重大努力和犧牲，應該被關注和撫慰。他經過搜索，最後選擇LAARTGF和LAFRA WODFF作為捐贈對象，原因是消防員培訓至關重要，這筆捐款將幫助其提升設備和用於培養新人，同時很多消防員在滅火中受傷，捐款也能幫助他們及其家屬。

聯合會主席李宏良表示，這次有15個僑團積極踴躍參加募款活動，越柬寮聯合會行善不落人後，以前曾經為汶川地震和花蓮地震捐款。

LAARTGF代表，也是La Verne消防局局長Christopher Nigg對越柬寮社團的愛心表示感謝。他說，LAARTGF覆蓋29個消防局88個縣屬城市，為了讓消防員在實戰中有更好的表現，平時的訓練非常重要，這筆錢將幫助改善和更換硬件設備，為消防員提供更好的訓練環境。

而LAFRA WODFF成立於1906年，致力於幫助在執行任務中受傷或犧牲或面臨其他危機的消防員家庭，提供經濟、情感和其他急需的支持，包括支付房租、抵押貸款、食物、衣服、水電費和其他基本帳單和必需品，以及健康保險費和協助葬禮和墓地。

聯合會永遠榮譽主席余建強發言。（記者張宏／攝影）
聯合會永遠榮譽主席余建強發言。（記者張宏／攝影）
世界越柬寮華人團體聯合會7日在蒙特利公園市舉辦火災捐贈支票。（記者張宏／攝影）
世界越柬寮華人團體聯合會7日在蒙特利公園市舉辦火災捐贈支票。（記者張宏／攝影）
世界越柬寮華人團體聯合會7日在蒙市舉辦捐款支票移交記者會。（記者張宏／攝影）
世界越柬寮華人團體聯合會7日在蒙市舉辦捐款支票移交記者會。（記者張宏／攝影）
亞美體育總會會長杜珮華（前排右三）捐贈支票。（記者張宏／攝影）
亞美體育總會會長杜珮華（前排右三）捐贈支票。（記者張宏／攝影）
Christopher Nigg（中）發言。（記者張宏／攝影）
Christopher Nigg（中）發言。（記者張宏／攝影）

南加 洛杉磯 華人

上一則

亞凱迪亞華裔家長會籌款 300多人支持

下一則

天災難防 房屋保險承保範圍須了解

延伸閱讀

越柬寮聯盟捐款16萬 支持洛杉磯2消防組織

越柬寮聯盟捐款16萬 支持洛杉磯2消防組織
洛杉磯華人災後重建音樂會募款1.6萬 捐消防、慈善機構

洛杉磯華人災後重建音樂會募款1.6萬 捐消防、慈善機構
洛杉磯華人音樂會募款1萬6000 捐贈消防慈善機構賑災

洛杉磯華人音樂會募款1萬6000 捐贈消防慈善機構賑災
華人藝術家義演 助華裔消防員余建宏重建家園

華人藝術家義演 助華裔消防員余建宏重建家園
法拉盛公寓大火 2人重傷1輕傷 百餘名消防員灌救

法拉盛公寓大火 2人重傷1輕傷 百餘名消防員灌救
聖荷西招募消防員 薪酬福利佳 年薪上看11.4萬元

聖荷西招募消防員 薪酬福利佳 年薪上看11.4萬元

熱門新聞

2月4日上午好市多還沒開門，人們就排起了長隊搶購雞蛋。（記者王若然／攝影）

好市多開門前數百人排隊 只為搶購這...

2025-02-04 18:03
Jacqueline Ma承認了兩項對14歲以下兒童實施猥褻行為的罪名，認罪時泣不成聲。（Fox 5）

南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...

2025-02-07 20:01
南加夫婦年收入高達60萬美元，依然過著 「月光族 」的生活。(Pexels)

南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？

2025-02-03 14:39
醫生表示，目前的流感疫苗對兩類盛行病毒株都有效。(記者邵敏／攝影)

大S流感併發症盛年驟逝 南加華人恐慌做這事

2025-02-03 18:28
南加一名華人女性走線客日前在洛杉磯國際機場（LAX）準備搭乘飛往紐約時被捕，圖為示意圖。（記者張宏／攝影）

南加華人走線客欲搭飛機去紐約 在機場被捕

2025-02-03 20:36
南加夫婦年收入高達60萬美元，依然過著 「月光族 」的生活。(Pexels)

南加夫婦年收60萬當「月光族」財務危機背後原因...

2025-02-04 01:18

超人氣

更多 >
封面故事／時代悲劇…半夜裝人進麻布袋 外海扔下船

封面故事／時代悲劇…半夜裝人進麻布袋 外海扔下船
川普78歲行程滿檔…6時起床忙到午夜 醒來就想這2字

川普78歲行程滿檔…6時起床忙到午夜 醒來就想這2字
馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇

馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇
洛城槍手對人群瘋狂掃射「超級豪宅」深夜1死5傷

洛城槍手對人群瘋狂掃射「超級豪宅」深夜1死5傷

逮捕無證客人數不如預期 川普光火 將重啟移民家庭拘留中心

逮捕無證客人數不如預期 川普光火 將重啟移民家庭拘留中心