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台灣官方僑民捐百萬 助洛抗野火 紐森致函表謝意

記者張庭瑜／艾爾蒙地市報導
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紀欽耀（右七）代表中華民國外交部與世台會會長吳光宜分別捐贈50萬及51萬美元，多政要共同見證。（記者張庭瑜/攝影）
紀欽耀（右七）代表中華民國外交部與世台會會長吳光宜分別捐贈50萬及51萬美元，多政要共同見證。（記者張庭瑜/攝影）

洛僑中心9日舉辦野火賑災捐贈，中華民國外交部9日捐贈50萬美元給洛杉磯市消防局基金會，世界台灣商會聯合總會則募得逾50萬美元，贈予亞凱迪亞市消防局基金會。

今年1月7日起，洛杉磯地區遭遇史上最嚴重野火災情，其中以寶馬山野火(Palisades Fire)和伊頓野火(Eaton Fire)災情最為慘重。

聯邦眾議員趙美心指出，單是她選區內，就有9500棟建築被毀、2萬人流離失所、17人罹難。她舉例，84歲華裔趙志峰（Zhi Feng Zhao，音譯），就在野火中喪生。趙志峰生前熱愛爬山健行，常與鄰居分享自家種植的酪梨，但野火來襲時，他未能及時逃出，遺體在燒毀的房屋內被尋獲。

亞凱迪亞市消防局台裔局長孫振傑表示，消防人員在災害初期，曾連續36至48小時不眠不休搶救。他透露，捐款將用於與美國林務局合作建立區域訓練中心，讓各地消防部門共同訓練，加強區域合作。

加州州長紐森(Gavin Newsom)致函對來自台灣的支持深表謝意。

亞凱迪亞市長高卿表示，消防員面對的火場溫度，高達1800度，火星可飛濺一哩遠。他強調，消防、警察與軍人是唯三願意為工作犧牲生命的職業。

此外，南加州僑界也積極響應賑災，包括羅省中華會館、大洛杉磯台灣會館、台美人獎學金基金會、世界華人工商婦女企管協會南加州分會等30多個團體紛紛發起募款、捐贈物資及提供免費住宿等援助行動，展現「Taiwan Can Help，and Taiwan is Helping」的人道關懷精神。「亞裔犯罪暨安全研究中心」及「中華航空美洲總分公司」也與駐洛杉磯台北經文處合作，捐贈N95口罩及護目鏡等物資。

世界台灣商會聯合總會會長吳光宜表示，該會多年來秉持傳統，不論台灣國內外發生災害都會伸出援手。這次聽聞洛杉磯野火災情，立即發起募款，獲得各地台商會響應。

野火賑災捐贈儀式，新春團拜活動隨後展開。龍岡親義公所醒獅團以傳統醒獅表演揭開序幕，獅隊翻騰跳躍，象徵蛇年吉祥如意。表演後播放中華民國總統賴清德新春賀詞及僑務委員會賀年影片，讓僑胞感受到濃厚的家鄉年味。

活動中各國總領事與民選官員紛紛向僑界賀年。隨後頒發多獎項，包括行政院政務顧問聘書、籌辦國慶活動感謝狀及推動台灣參與聯合國感謝狀等。

多位政要出席活動，包括聯邦眾議員Laura Friedman，加州眾議員方樹強、謝德智（Tri Ta），洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）、霍華特（Lindsey Horvath）等。

與會者大合照。（記者張庭瑜/攝影）
與會者大合照。（記者張庭瑜/攝影）
方樹強（右）頒發表揚狀。（記者張庭瑜/攝影）
方樹強（右）頒發表揚狀。（記者張庭瑜/攝影）
謝德智（中）向亞凱迪亞市消防局台裔局長孫振傑（左）頒發表揚狀。（記者張庭瑜/攝影...
謝德智（中）向亞凱迪亞市消防局台裔局長孫振傑（左）頒發表揚狀。（記者張庭瑜/攝影）
趙美心（右）頒發表揚狀。（記者張庭瑜/攝影）
趙美心（右）頒發表揚狀。（記者張庭瑜/攝影）
醒獅團在精彩表演後拜年，多政要紛紛送上大紅包。（記者張庭瑜/攝影）
醒獅團在精彩表演後拜年，多政要紛紛送上大紅包。（記者張庭瑜/攝影）
蘇麗絲（左一）頒發表揚狀。（記者張庭瑜/攝影）
蘇麗絲（左一）頒發表揚狀。（記者張庭瑜/攝影）
Laura Friedman（中）頒發表揚狀。（記者張庭瑜/攝影）
Laura Friedman（中）頒發表揚狀。（記者張庭瑜/攝影）
紀欽耀（左）頒發感謝狀予世界台灣商會聯合總會會長吳光宜，感謝該會募款逾50萬美元...
紀欽耀（左）頒發感謝狀予世界台灣商會聯合總會會長吳光宜，感謝該會募款逾50萬美元，協助野火賑災。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯 加州 亞凱迪亞

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