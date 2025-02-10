亞裔男詐財500萬 日系商店Daiso受害

南加亞裔男子透過詐欺手法從客戶處詐取超過500萬美元，受騙客戶包括知名零售商大創。(pexels)

南加亞裔男子諾亞（Frank Seung Noah）日前承認，透過詐欺 手法從客戶處詐取超過500萬美元，並逃避超過100萬美元的聯邦稅款。 其受騙客戶，包括日系零售商大創（Daiso），大創的商品因為價格優惠，一直頗受華人喜愛。

美國檢察官辦公室（U.S. Attorney's Office）資料，64歲的諾亞，居住在科洛那（Corona），是一名報關經紀人，主要協助企業從國外將商品送入美國。他經營位在喜瑞都市（Cerritos）的國際物流與供應鏈公司Comis International Inc.，提供海關進口代理服務。

法院文件顯示，從2007年至2019年，諾亞的公司為大創擔任報關代理。然而，檢方指出，他在此期間，向大創提供虛假海關關稅 表單及發票，以騙取關稅費用的虛假報銷。諾亞向大創提交的表單，與他向美國海關暨邊境保護局（CBP）提交的文件不符，導致大創在此詐騙手法下多支付近340萬美元。

諾亞於2022年因詐騙大創被起訴，但他仍繼續以不同手法，詐騙其他客戶超過200萬美元。他向兩家客戶公司收取進口關稅後，並未代為繳納，而是將資金據為己有，導致CBP通知這些公司其進口稅尚未支付。當客戶向諾亞詢問時，他提供偽造的銀行對帳單，謊稱已支付相關費用。

此外，檢方指出，諾亞透過各種手段逃避聯邦稅款，使國稅局（IRS ）損失約240萬美元，且相關罰款及利息仍在累積中。法院文件顯示，他在2014年已與IRS達成協議，承認欠稅超過100萬美元，卻仍積極規避IRS追討，包括將兩處房產登記在前女友名下，利用支票兌現機構來規避IRS對其銀行帳戶的扣押，向IRS催收人員撒謊，並揮霍大筆資金於高爾夫球場會員、旅遊及奢侈品消費。

諾亞於2月7日對逃稅罪及電信詐欺罪認罪。他的判刑聽證會預定於5月8日舉行，電信詐欺罪每項罪名最高可判處20年聯邦監禁，逃稅罪則最高可判5年監禁。 此案由美國國稅局刑事調查部（IRS-CI）及國土安全調查局（HSI）聯合調查，並獲CBP的協助。