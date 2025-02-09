69歲亞裔看護強暴93歲婦 恐囚終身

一名南加州69歲亞裔男看護涉嫌性侵臥床不起的93歲老婦。（KTLA臉書）

KTLA電視台報導，根據橙縣 檢察長辦公室，來自安那罕（Anaheim）的69歲亞裔 看護康風洪（Phuong Hoang Khong，音譯）涉嫌性侵一名93歲、無法言語且患有失智 症的老婦。

根據法庭文件，康風洪每周三次負責看顧該名老婦。1月6日他按時抵達老婦處上班，用醫療用口罩蒙住老婦眼睛，然後脫下她身上的尿布，隨後用醫療束腹帶勒住婦人手腕，在床上對其性侵。受害人家屬發現後要報警，康風洪本周早些時候向橙縣警局自首。

2月7日，他被控一項武力強暴重罪、一項武力使用外物進行性侵重罪、一項武力口交重罪及一項虐待老人重罪。檢方並未提供更多事件細節，但表示康風洪「與該名老婦先前有關係」。

橙縣檢察長史匹澤（Todd Spitzer）表示：「康風洪以最無助的受害者為目標，明知道她無力反抗，甚至無法呼救。」他補充說：「這是另一個悲慘例子，說明性侵犯者不會隨著年齡增長而放棄其病態行為。我們需不懈努力，保護無助者免受這些掠奪者傷害，他們為滿足自己病態扭曲的性慾而獵捕受害者。」若罪名成立，康風洪將面臨最高75年至終身監禁刑期。