橙縣聖塔安娜市 重申是庇護城

橙縣 聖塔安娜市（Santa Ana）議會近日再度確認，2016年宣布此市成為「庇護 城市」（sanctuary city）的決定仍然有效，居民不會因為有無公民權而受到差別待遇。

面臨聯邦政府驅逐移民 的壓力，市政經理Alvaro Nuñez表示，他會與市府律師合作，確保該市完全符合現行庇護法規，並研商出能夠在文字上、宗旨上都符合法規的行政程序。

但在該市到底有沒有、要不要恢復「庇護政策顧問團」（Sanctuary Policy Advisory Group）卻成為各說各話的羅生門，市長與市府官員說從未存在過，但議員發言與市府紀錄卻顯示有，只是2020年後沒有再開過會。

聖塔安娜2016年成為橙縣第一個庇護城市，禁止利用該市資源驅逐移民，再在2017年立法完成後，顧問團成立、並提供市府建議，以確保移民安全與落實庇護政策。

顧問團的另一項職責是，對市府的「遣送辯護基金」（Deportation Defense Fund）提出建議並加以監督，是否確實在居民可能遭遣返時伸出援手。但照議員Jessie Lopez的說法是，顧問團2020年後就沒再開過會，提案要求恢復運作。

但是部分議員、市長與市府官員卻說，沒有存在過，因為可行性還在研議中。市府律師Sonia Carvalho則說，她找不到顧問團存在過的事證。市長Valerie Amezcua更強調，庇護法的精神已經落實在行政機制中，因此不必增設顧問團。

不過，橙縣紀事報查找市府檔案卻發現：市議會2017年曾收到顧問團的通知；市政副經理Robert Cortez在2018年的行程中，有一次是與縣警局前局長David Valentin、橙縣居民、爾灣加大法學院等團體一起開顧問團會議。參與近日議會議事的社區代表也告訴紀事報，他們曾經參與過顧問團。因此，到底有沒有顧問團成為各說各話的羅生門。