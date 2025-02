假釋官配合ICE 設套無證客出門就逮

假釋官與ICE合作設套,逮捕馬里涅洛。(FOX 11)

雖然加州 多地要求公務員不得配合聯邦移民 官的行動,但是少數個人還是會提供訊息,甚至協助設套、誘騙移民離開私人土地,然後移民官逮人並遣返。

住在洛杉磯市更生機構「A New Way of Life」的無證移民女子馬里涅洛(Natalie Marinero)就是個遭騙的活生生案例。

假釋官(黑衣者)堅持要馬里涅洛(白衣者)出來外面,然後箭頭指處的ICE幹員就衝出來逮人。(FOX 7)

馬里涅洛在2005年因故犯下二級殺人罪,關了17年半後釋放,落腳在A New Way of Life。但在1月26日,假釋官突然前來,並站在大門外要求馬里涅洛出來簽個名,正當馬里涅洛與假釋官談話時,躲在一旁的聯邦海關暨移民執法局(ICE )人員突然衝出來,將馬里涅洛逮捕。

馬里涅洛現被關押在聖地牙哥縣的奧特梅薩(Otay Mesa),很可能被遣返薩爾瓦多。已經變性為女的馬里涅洛驚恐地向媒體表示,她很怕被送回母國,因為一定會被虐待到死。

雖然馬里涅洛還在尋求庇護,但聲援的倡議團體說,她就是最佳例證,讓大家看清ICE是如何機關算盡、只想逮人。

A New Way of Life的創辦人Susan Burton事後告訴媒體,欺瞞詐騙讓人氣憤,尤其是(加州)官員配合聯邦ICE設局,故意站在大門外,讓馬里涅洛離開私人土地。她更惋惜的是,馬里涅洛好不容易要開始新生,卻又被迫進入更糟的狀況。