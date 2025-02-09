假釋官配合ICE 設套無證客出門就逮

假釋官與ICE合作設套，逮捕馬里涅洛。（FOX 11）

雖然加州 多地要求公務員不得配合聯邦移民 官的行動，但是少數個人還是會提供訊息，甚至協助設套、誘騙移民離開私人土地，然後移民官逮人並遣返。

住在洛杉磯市更生機構「A New Way of Life」的無證移民女子馬里涅洛（Natalie Marinero）就是個遭騙的活生生案例。

假釋官（黑衣者）堅持要馬里涅洛（白衣者）出來外面，然後箭頭指處的ICE幹員就衝出來逮人。（FOX 7）

馬里涅洛在2005年因故犯下二級殺人罪，關了17年半後釋放，落腳在A New Way of Life。但在1月26日，假釋官突然前來，並站在大門外要求馬里涅洛出來簽個名，正當馬里涅洛與假釋官談話時，躲在一旁的聯邦海關暨移民執法局（ICE ）人員突然衝出來，將馬里涅洛逮捕。

馬里涅洛現被關押在聖地牙哥縣的奧特梅薩（Otay Mesa），很可能被遣返薩爾瓦多。已經變性為女的馬里涅洛驚恐地向媒體表示，她很怕被送回母國，因為一定會被虐待到死。

雖然馬里涅洛還在尋求庇護，但聲援的倡議團體說，她就是最佳例證，讓大家看清ICE是如何機關算盡、只想逮人。

A New Way of Life的創辦人Susan Burton事後告訴媒體，欺瞞詐騙讓人氣憤，尤其是（加州）官員配合聯邦ICE設局，故意站在大門外，讓馬里涅洛離開私人土地。她更惋惜的是，馬里涅洛好不容易要開始新生，卻又被迫進入更糟的狀況。