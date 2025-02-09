華人常遭闖空門 羅蘭岡治安亮紅燈
聖蓋博谷東區社區志願者組織「社區治安人人有責」（TACF）發布消息，年初以來，洛杉磯縣非建制區羅蘭岡一帶發生多起竊案，提醒居民注意安全，若發現可疑人或行為立即報警。該組織負責人管毅秀及部分成員與洛縣警局核桃鑽石吧分局兩名警官丹佛和瓦雷斯7日舉辦懇談會，希望警民密切合作，防範各類竊盜案件發生。
管毅秀表示，自年初以來，在TACF組織設立的群組中，羅蘭岡、鑽石吧等地部分居民發消息說，遭遇多起闖空門案件。最近在羅蘭岡的Saleroso和Windrose兩街也同時發生嚴重竊案。分局兩名警長7日上午到居民家中，與社區代表分享如何防竊及希望警民合作資訊。
管毅秀說，警方在破獲案件抓到罪犯時，需要將所有案件線索串連起來。在居民看來，有些小線索不足以報警，但對警方來說卻很有幫助，不能忽視。他提醒居民要報告每一件認為可疑事件或犯罪行為，無論看起來有多小或不重要。他舉例說，比如Uber Eat將食物送到居民家門口，但戶主並沒有訂購。因居民家的監控Ring可以捕捉到來人的臉部，建議屋主詢問來人姓名、地址和食物訂單，警覺有可能是企圖入室盜竊。所以將這起事件告訴警方，並提供監控Ring照片和視頻片段。此外，盡可能獲取可疑來人更多信息，比如看看對方的車停在什麼地方，車的特徵及車上是否還有其他人。
警方還表示，犯罪是有周期性的。最近治安轄區闖空門案件目標以華人和中東居民較多，因華人家中習慣存有現鈔，而中東居民家裡多有珠寶。所以入室盜竊案件發生從來都不是隨機的。但有些案件顯得不尋常，比如一名居民報警，說家裡進了持槍歹徒，但只拿走了PlayStation等小物品，這種情況有可能是歹徒走錯了房子，但也可能在尋找更大目標。警方說，入室盜竊等犯罪案件通常發生在午後2時至5時左右，歹徒也經常利用60號公路後其他路線逃跑。警方建議，為防範歹徒竊盜，居民可讓車庫室外燈整夜點亮，或採用自動燈，運動感應燈也可以對歹徒起到嚇阻作用。
在居民報警時，警方建議若居民提供影片或圖片時，還要提供報警者的姓名、地址，丟失貴重物品編號並獲取案件報告。便於警方在查獲贓物時將被盜物品歸還失主。警方最後還表示，由於破案需要時間，不會很快就能找到罪犯，尤其是在警力不足情況下。
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