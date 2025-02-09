華人常遭闖空門 羅蘭岡治安亮紅燈

核桃鑽石吧分局兩名警官到居民家中與「社區治安人人有責」部分成員交流。（管毅秀提供）

聖蓋博谷東區社區志願者組織「社區治安人人有責」（TACF）發布消息，年初以來，洛杉磯縣非建制區羅蘭岡 一帶發生多起竊案，提醒居民注意安全，若發現可疑人或行為立即報警。該組織負責人管毅秀及部分成員與洛縣警局核桃鑽石吧 分局兩名警官丹佛和瓦雷斯7日舉辦懇談會，希望警民密切合作，防範各類竊盜案件發生。

管毅秀表示，自年初以來，在TACF組織設立的群組中，羅蘭岡、鑽石吧等地部分居民發消息說，遭遇多起闖空門案件。最近在羅蘭岡的Saleroso和Windrose兩街也同時發生嚴重竊案。分局兩名警長7日上午到居民家中，與社區代表分享如何防竊及希望警民合作資訊。

管毅秀說，警方在破獲案件抓到罪犯時，需要將所有案件線索串連起來。在居民看來，有些小線索不足以報警，但對警方來說卻很有幫助，不能忽視。他提醒居民要報告每一件認為可疑事件或犯罪行為，無論看起來有多小或不重要。他舉例說，比如Uber Eat將食物送到居民家門口，但戶主並沒有訂購。因居民家的監控Ring可以捕捉到來人的臉部，建議屋主詢問來人姓名、地址和食物訂單，警覺有可能是企圖入室盜竊。所以將這起事件告訴警方，並提供監控Ring照片和視頻片段。此外，盡可能獲取可疑來人更多信息，比如看看對方的車停在什麼地方，車的特徵及車上是否還有其他人。

警方還表示，犯罪是有周期性的。最近治安轄區闖空門案件目標以華人 和中東居民較多，因華人家中習慣存有現鈔，而中東居民家裡多有珠寶。所以入室盜竊案件發生從來都不是隨機的。但有些案件顯得不尋常，比如一名居民報警，說家裡進了持槍歹徒，但只拿走了PlayStation等小物品，這種情況有可能是歹徒走錯了房子，但也可能在尋找更大目標。警方說，入室盜竊等犯罪案件通常發生在午後2時至5時左右，歹徒也經常利用60號公路後其他路線逃跑。警方建議，為防範歹徒竊盜，居民可讓車庫室外燈整夜點亮，或採用自動燈，運動感應燈也可以對歹徒起到嚇阻作用。