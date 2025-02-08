偷梁換柱詐海關 華男登機前被捕

南加州兩名華男涉嫌走私非法物品。（示意圖，Pexels）

美國司法部（DOJ）近日發布消息，洛杉磯縣哈仙達岡（Hacienda Heights）兩名華裔男子涉嫌從中國走私不法貨物，通過洛杉磯港 和長堤港走私貨物至美國，並且「偷樑換柱」逃過海關檢查。

39歲的哈岡男子王忠良（Zhongliang Wang，音譯）於5日被捕。31歲的哈岡男子趙晨宇（Chenyu Zhao，音譯）在6日晚登機飛往中國時被捕，當時持一張飛往中國的單程機票。兩人均被指控合謀非法偷換海關扣押的貨物。兩人被控將美國海關暨邊境 保護局（CBP ）標記的再次審核貨物，擅自移至未授權的地點後，清空貨櫃內的非法走私物，換成貨櫃填充物，再將貨櫃送回去接受CBP檢查，欺騙海關人員逃脫執法部門。

執法人員至今已收繳超過13億美元的走私貨物。根據法院文件，執法人員在其中一個涉案倉庫內沒收了大量的假貨，包括假的奢侈品包包和鞋子，以及約1萬9500克的非法類固醇物質enobosarm。

美國代理聯邦檢察長Joseph McNally說，「保護我們國家邊境不受非法走私的侵擾是首要目標；」「本次的拘捕體現了執法部門對打擊犯罪的不懈努力。這些犯罪企圖侵害我們的貿易體系，讓美國商業陷入困境」。

根據法庭文件，王忠良和趙晨宇運營著數個倉庫，隱藏並出售大量從中國走私的貨物。當他們的貨物被海關標記進行查驗，兩人就會雇用商業卡車，將這些貨物從港口運至他們控制的倉庫內，其中一個倉庫位於工業市（City of Industry）。

貨物抵達倉庫後，被告會將封條撕掉，將裡面的貨物運走，再將假封條貼上去。兩人之後再與其他同夥串通，將貨物運至CBP授權的地點接受審查。他們會支付比市場價更高的報酬給運貨卡車。例如2024年12月間，王忠良支付了1萬5000美元將一個貨櫃運走。

如果罪名成立，兩人將面臨每項合謀罪最高五年的聯邦監禁，以及非法撕毀貨櫃封條罪名每項最高10年的聯邦監禁。