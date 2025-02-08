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專家：盲目用藥恐適得其反

記者金維多╱洛杉磯報導
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FDA向CVS、Walgreens等多家藥房召回多款眼藥水，這其中就包括Similasan Pink Eye Relief。（記者金維多╱後製）
FDA向CVS、Walgreens等多家藥房召回多款眼藥水，這其中就包括Similasan Pink Eye Relief。（記者金維多╱後製）

南加野火加劇了結膜炎的傳播風險，同時CVS等藥房的眼藥水短缺也增大了及時治療的難度。家長和學校需要重視如何正確預防和治療兒童結膜炎，專家警示，盲目用藥有可能適得其反。

根據2024年6月研究人員發表在「美國醫學會雜誌眼科學」（Journal JAMA Ophthalmology）上的一項研究數據表明，無論是否接受治療，因結膜炎再次就診的人數不到 4%。研究人員統計了2021 年全國保險索賠資料庫，超過三分之二的美國兒童和青少年在因結膜炎就診後得到了抗生素眼藥水的處方。根據美國眼科學會（American Academy of Ophthalmology）的建議，大多數結膜炎患者不需要使用抗生素，可自行痊癒。因為抗生素對病毒（結膜炎最常見的病因）根本不起作用，即使是輕微的細菌性眼部感染也會自行痊愈。盲目用藥可能導致抗生素濫用的問題。

根據美國疾病防治中心(CDC)表明，結膜炎通常通過以下幾種方式感染：1.密切的個人接觸，例如觸摸或握手；2.感染者咳嗽或打噴嚏後接觸空氣中的飛沫；3.觸摸帶有細菌的物體和表面，然後在洗手之前觸摸眼睛。

除了尋求醫療協助外，民眾可採取以下措施降低感染風險並緩解症狀：

1.保持良好衛生習慣：經常用肥皂和水洗手至少20秒，或用至少含60%的酒精類洗手液清潔。避免用手揉眼睛，用乾淨的濕毛巾或新鮮棉球每天清洗眼睛周圍的分泌物數次。

2.減少外出暴露汙染空氣：戴護目鏡或眼鏡保護眼睛，減少直接接觸空氣中的汙染物。

3.避免共用個人物品：結膜炎具高度傳染性，請勿共用毛巾、枕頭、眼藥水或化妝品等。

4.正確使用及清潔隱形眼鏡：感染期間停止佩戴隱形眼鏡，並妥善清潔或更換隱形眼鏡和收納盒以及一次性產品。

如果得了結膜炎，CDC建議：

1.人工淚液與冷敷：使用無防腐劑的人工淚液沖洗眼睛，減輕乾澀與刺激。

2.分開使用眼藥水：若感染單眼，避免將同一瓶眼藥水用於雙眼，以免交叉感染。

3.消毒個人物品：枕套、毛巾需用熱水和洗滌劑清洗，防止二次感染。

4.避免游泳與共用毛巾：結膜炎期間應避免接觸游泳池水，以免加重感染或傳染他人。

CDC 疾病防治中心 南加

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