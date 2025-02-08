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野火空汙加劇紅眼病 眼藥水奇缺 華人買不到

記者金維多╱洛杉磯報導
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CVS藥店眼部護理的藥所剩無幾，一款Eye Itch Relief可用於緩解眼部發癢的症狀。（記者金維多／攝影）
CVS藥店眼部護理的藥所剩無幾，一款Eye Itch Relief可用於緩解眼部發癢的症狀。（記者金維多／攝影）

近期南加野火肆虐，導致空氣質量惡化，煙霧粉塵瀰漫，這些汙染物對眼睛健康造成危害，尤其是兒童和過敏體質者，結膜炎（conjunctivitis，俗稱紅眼病Pinkeye）病例顯著上升。許多華人家長輾轉各大藥房發現眼藥水極度短缺，無奈之下只能轉向緊急護理中心（Urgent Care）求助。

南加華人金女士日前發現孩子的眼睛紅腫，並伴有時不時的眼屎分泌物。在網路上查詢得知，這是結膜炎的症狀，而社群平台的華人網友推薦一款Similasan Pink Eye Relief的非處方藥效果不錯。金女士起初去了家附近沃爾瑪超市，工作人員表示，店裡只有幾款緩解眼部發癢的藥水，並沒有治療結膜炎的藥水。隨後金女士輾轉Target、CVS、Walgreens等多家商場藥房，發現不僅Similasan這款藥水根本無處可尋，許多貨架上關於眼部護理的藥也所剩無幾。

金女士去網上一查才知道，除了需求暴增， 聯邦食品藥物管理局（FDA）在2023年9月向CVS、Walgreens等多家藥房發出警告，指出部分眼藥水產品未經批准且可能存在安全隱患，例如無法保證無菌，甚至含有銀（Silver）成分，長期使用可能導致眼部組織變色。許多產品隨後被要求下架，包括 Similasan Pink Eye Relief這款眼藥水。

無奈之下，金女士只能先購買了一款CVS藥房 Eye Itch Relief緩解孩子症狀，次日前往緊急護理中心尋求藥方，醫生給孩子開了一款Erythromycin Ophthalmic Ointment的藥膏，並指導金女士滴眼藥水或塗眼藥膏的正確方法，因直接接觸眼球有時候會損傷眼部組織。通常結膜炎感染發生在眼睛下方的眼皮裡，正確的方法應該將藥膏塗在孩子的下眼皮內，患者閉眼後即可完全吸收藥性。醫生表示，結膜炎的傳染性極強，一定要勤洗手，避免接觸眼部，否則一不留神，全家都有可能中招。

金女士還表示，小孩子對眼藥水或者藥膏極其抗拒，動不動就哭，每次塗抹都是一場「大戰」，深怕眼淚沖淡了藥性，只能盡可能扒開眼皮用棉簽盡量塗抹均勻，好在孩子的症狀幾天後就消失了。

根據美國疾病防治中心(CDC)的報告顯示，每年的12月至4月是結膜炎的高發期，病毒、細菌、過敏原（如花粉、塵螨等）以及刺激物（如煙霧、灰塵等）都會引發結膜炎。此外，結膜炎也可能與感冒或呼吸道感染同時發生。金女士表示，因為結膜炎傳染性極強，孩子本來當天下午和兒童醫院有個預約問診，醫院得知情況後也建議取消，等康復後再來。不僅如此，金女士從自己孩子的幼兒園老師得知，近期學校有不少學生都出現了眼睛感染或者過敏的症狀，為了阻斷病原體傳播，學生一旦出現症狀就不能來上學直至康復為止。

緊急護理中心醫生給金女士開了一款Erythromycin Ophthalmic ...
緊急護理中心醫生給金女士開了一款Erythromycin Ophthalmic Ointment的藥膏。（記者金維多／攝影）

華人 南加 疾病防治中心

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