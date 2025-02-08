退休學習不嫌遲 長青會長輩學生活英文 旅行購物自己來

鑽石吧長青會英文班平均年齡近70歲的學生們開心表示，學習，永遠不嫌晚。（記者楊青／攝影）

鑽石吧 長青會英文班的學生，年齡從62歲到88歲，但學習英文和美國生活及文化難不倒他們，這些平均年齡超過70歲的長者學生們開心表示，學習，永遠不嫌晚。

鑽石吧長青會英文班的平均年齡將近70歲的學生們開心表示，學習，永遠不嫌晚。（記者楊青／攝影）

義工老師王一柱，班長黃慶超，幾十位學生則來自五湖四海，其中不少同學是退休 後才重新開始學習英文。黃班長表示，大家的英文基礎不一樣，有人大學時學過英文但從來沒有機會使用，有的是在孩子成長時跟著學習有些底子，但無論程度如何，大家的學習興趣都非常高，雖然每星期只上一次課兩個小時，但都非常活躍，課堂課下都在學習和練習。

尤其是英文班主要學習美國的日常生活英文，語法時態不是最主要的。英文在生活方面的溝通則放在首位，寓教於樂，學生們非常喜歡。比如年長者大多獨居，水管壞了怎麼打電話請水管工來修理？冰箱壞了要換什麼零件怎麼去買？微波爐、熱水器要出了問題怎麼和修理師傅打交道？大家因為學習英文，所有這些日常問題都可以自己解決。

黃班長表示，很多年長者都喜歡旅遊，出門旅行懂不懂英文可大不一樣，英文班的同學們都去過很多地方，夏威夷、墨西哥 等等，因為學習了英文，不僅出門旅行不再依賴孩子和家人，也不再害怕，而且整個旅行更加豐富多彩，學習英文不僅多掌握了一門語言，也多了半個世界。

長青會英文班來自遼寧的趙女士表示，她退休後來美依親，在成人學校學習時得同學介紹加入了長青會，成為英文班的同學，「我感覺就是一個溫暖友好的大家庭」，她說，雖然同學們來自不同地方，背景不同，但相互幫助，經常聚餐，形同兄弟姊妹。她說，自己在大學時學過英文，但工作幾十年再沒有機會使用英文，幾乎全部還給了老師，所以來美後通過學習英文瞭解美國生活和文化，受益良多。