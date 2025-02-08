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南加台大校友會骨科權威談新知 座無虛席

記者張庭瑜／洛杉磯報導
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南加州台大校友會理事會合影。（南加州台大校友會提供）
南加州台大校友會理事會合影。（南加州台大校友會提供）

加州台大校友會2日舉辦骨科醫學講座，邀請台灣景美醫院院長、骨科權威莊仕勇主講「骨科醫療的現代發展與未來趨勢」。講座吸引超過50位校友及醫界人士參與，座無虛席。

與會者大合照。（南加州台大校友會提供）
與會者大合照。（南加州台大校友會提供）

莊仕勇在骨關節及脊椎顯微微創手術領域，擁有超過30年臨床經驗。他表示，現代骨科手術朝向微創及精準醫療發展，不僅大幅降低手術風險，更能加速患者康復進程。他特別準備臨床手術影片及國際前沿研究資料，深入淺出分析各類病例，展示如何運用精準醫療技術提升患者術後生活品質。

台灣景美醫院院長莊仕勇（中）與南加州台大校友會會長路琳（右）、副會長汪康熙（左）...
台灣景美醫院院長莊仕勇（中）與南加州台大校友會會長路琳（右）、副會長汪康熙（左）於講座後合影。（南加州台大校友會提供）

此次講座由台大校友會副會長汪康熙籌畫，與會者包括台大校友、國防醫學院校友及眾多醫療專業人士。僑教中心主任鍾佩珍應邀出席並致詞，副主任陳品妤也詳細介紹僑胞卡的各項福利措施，讓活動內容更加充實。

台大校友會會長路琳表示，講座後的問答環節反應熱烈，許多與會者踴躍提問，與莊仕勇進行深入交流，大家都感到收穫豐富。針對與會者的熱切期待，莊院長已慷慨應允，將考慮透過Zoom平台舉辦線上講座，讓更多海外僑胞能持續獲得最新醫學資訊。

路琳強調，校友會未來將持續舉辦各類前瞻性醫學講座，為促進海外台灣醫界的專業交流貢獻心力。有興趣參與後續活動的僑界朋友，可關注校友會的活動公告。

骨科 加州 南加

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