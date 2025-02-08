中山女高南加校友會慶36周年 緬懷瓊瑤 義賣助學

中山女高南加校友會將於3月1日蒙市金都辦36周年慶及懷舊金曲會，緬懷北二女校友瓊瑤，並義賣紀念polo衫及作家邱瀟君新書，所得將用於獎學金與急難救助。（主辦單位提供）

中山女高南加 州校友會將於3月1日在蒙市金都凱旋皇宮舉辦36周年慶祝午宴，考量北二女中傑出校友、知名作家及影視文化企業家瓊瑤 女士近期辭世，特別規畫懷舊金曲演唱環節，重溫瓊瑤多部暢銷小說改編電影中的經典主題曲，緬懷這位為華語文學及影視圈留下重要貢獻的傑出校友。

校友會會長李屏鏡表示，本次午宴將於3月1日上午10時30分至下午2時30分舉行，除精緻豐富的中式美食，每位來賓還可獲得一張免費抽獎券。現場準備超過30份豪華獎品，讓與會校友除重溫校園情誼外，還能享受中獎驚喜。

為支持母校發展，本次活動特別推出兩項義賣活動。李屏鏡介紹，校友會首次推出限量50件的Polo衫，特別印製展現中山女高127年歷史傳承的「三高女、北二女、中山」字樣圖案。同時也將義賣知名華語文作家邱瀟君校友的散文新作「台灣小妹，美國大姊」10本。邱瀟君校友文字創作備受肯定，近期獲獎連連。李屏鏡強調，兩項義賣活動所得，將全數投入校友會獎學金及急難救助金。

活動地點在蒙市金都凱旋皇宮（Capital Seafood Restaurant），地址為755 West Garvey Ave., Monterey Park, CA 91754。一般票價為每位70美元，VIP贊助票90美元。由於場地座位有限，李屏鏡呼籲有興趣參加的南加校友儘早報名。更多詳情或報名，可致電李屏鏡626-353-0168，或電子郵件[email protected]。