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柯汶那保安槍殺入店竊賊判15年 律師將上訴

洛杉磯訊
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柯汶那保安Ciota（左）六年前因在好萊塢Walgreens店工作時槍殺入店偷盜男子Hart（中），7日被判15年至終身監禁，辯護律師表示要上訴。（ABC7截圖）
柯汶那保安Ciota（左）六年前因在好萊塢Walgreens店工作時槍殺入店偷盜男子Hart（中），7日被判15年至終身監禁，辯護律師表示要上訴。（ABC7截圖）

一名為好萊塢地區一家連鎖綜合便利店華格林（Walgreens）擔任保安的柯汶那（Covina）男子，因六年前在工作時與入店偷盜的一名男子發生衝突並將其射殺，7日被判加州監獄15年至無期徒刑。洛杉磯縣高等法院法官H. Clay Jacke同時否決了辯護律師給與被告緩刑的請求和重新審判動議。但辯護律師表示，將尋求新一輪審判。

2018年2月2日，21歲的Jonathan Hart和其他人前往好萊塢的一家Walgreen試圖偷盜商品時，受到當天上班的保安Donald Vincent Ciota的阻止，雙方在過程中發生肢體衝突。現場目擊者表示，Jonathan Hart在衝突過程中朝Ciota的臉上打了一巴掌，雙方衝突升級。Ciota最後朝Hart開槍。Hart當場斃命。Ciota在槍擊事件發生26天後被捕。

檢方隨後對Ciota提出一級謀殺起訴，但在稍後的庭審中，陪審團裁定Ciota一級謀殺罪不成立。檢察官之後再次對Ciota提出起訴。2024年10月23日，34歲的Ciota被判二級謀殺罪成立。

被告律師7日在量刑宣判後表示，「社會活動人士去年在法庭上對本案陪審團員的壓力是顯而易見的」。他表示，其中兩名陪審員在對本案做出最後裁決時表達了這一點，他認為這是一次不公平的審判，並表示將提出動議，尋求對Ciota案進行新一輪的審判。

本案檢察官2024年10月在本案結辯陳詞時對陪審員表示，當某人還未將東西拿出商店時就指控他偷盜，這是一種侮辱；檢察官同時表示，Ciota向Hart開槍，是因為忍受不了被對方打了一巴掌。

辯方律師則表示，Ciota當時不僅是被Hart在臉上打了一巴掌，而且面臨著被Hart奪槍的危險，對他本人和現場人眾都造成生命威脅。

槍案發生後，被告Ciota所服務的Walgreens發表聲明，向Hart的家人「致以最深切和最誠摯的哀悼」，並指出，由於槍擊事件，「我們立即終止了雇用保安公司的保安」。

好萊塢 槍擊 加州

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