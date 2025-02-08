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蒙市聖湯瑪斯天主堂 粵語彌撒添新春祭禮

蒙特利公園訊
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聖湯瑪斯天主堂粵語彌撒，神父與教友們慶祝農曆新年。（受訪者提供）
聖湯瑪斯天主堂粵語彌撒，神父與教友們慶祝農曆新年。（受訪者提供）

乙巳蛇年來臨，蒙市聖湯瑪斯天主堂為響應華人傳統習俗，在近日的粵語彌撒中加入新春祭禮，由三位神父主持，為教友們送上新年祝福。

面對聖蓋博谷各族裔人口最近十幾年的重大變化，蒙市聖湯瑪斯天主堂本堂神父 Fr. John Kyebasuuta 得到洛杉磯教區同意，於2019年2月開始，每主日下午3時增加一粵語彌撒，方便那些說粵語的新移民，能夠以便捷的交通工具前往該教堂參與粵語彌撒，目前參加粵語彌撒的教友不斷增加。

聖湯瑪斯天主堂新春慶祝彌撒由岑維立神父 (Fr. Victor Zavala)、本堂神父Fr. John Kyebasuuta、副本堂神父李文雨 (Fr. Joseph Li) 一起共祭。岑維立神父以「真福八端」提示教友們瞭解物質是無法滿足人類的慾望，勿讓財富成為主人而被勞役。他祝願大家在新的一年裡去舊迎新，常懷感恩之心，關懷家人及身邊的人，做中悅天主的事情。

彌撒結束前，岑維立神父為2月份生日的壽星們主持祝福禮，教友們齊唱「生日快樂」歌曲，教堂內洋溢著歡樂。彌撒結束後，三位神父與教友們大合照，並一起到大禮堂享受賀年美食。三位神父向大家派發紅包及賀年福袋；部份教友提供舞蹈及歌唱等餘興節目，現場喜氣洋洋。

聖蓋博 洛杉磯 華人

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