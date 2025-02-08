河濱縣警長澄清：不介入任何移民執法

河濱警長比安科澄清，警方未參與移民執法，強調維持與移民社區的良好關係。（abc7電視台）

隨著民眾對川普 政府領導下的移民 執法行動的憂慮加劇，河濱縣警長比安科（Chad Bianco）7日透過社交媒體發布聲明，駁斥相關「錯誤訊息」。比安科在影片中強調，河濱縣警察局及其警員，「過去沒有、現在不會、未來也不會參與任何形式的移民執法」。

比安科指出，這是聯邦政府的專屬職責。他批評近期有關警察突襲學校、企業及教堂的報導「完全不實」。比安科進一步表示，警長辦公室多年來致力與移民社區建立正向關係，「許多移民因過去在母國的經歷，對執法機構存有天生的恐懼」，但他強調：「我們與其他地方不同。」

儘管如此，比安科承認，他的警局將配合海關暨移民執法局（ICE ），在轉移無證移民罪犯時進行合作。他同時批評加州的「庇護州」法律，稱其「危險」。根據最新統計，自川普總統重申加強移民管控後，ICE逮捕行動明顯增加。截至1月23日至31日期間，平均每日逮捕人數達787人，較拜登政府任內截至去年9月底的每日平均311人，增加超過2.5倍。目前ICE已停止公布每日逮捕統計數據。川普在競選期間承諾將大規模遣返無證移民，此政策引發移民社區高度憂慮。比安科此次公開聲明，顯示地方執法單位正努力在聯邦政策與社區關係間取得平衡。