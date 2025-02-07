濫用加州自住房稅優惠 最重囚3年

加州業主若非實際居住卻申報自住房產稅優惠，最重恐觸犯稅務欺詐重罪，面臨3年徒刑。（pexel圖庫示意圖）

加州 提供自住屋主房產稅優惠，但近來發現有業主雖長期在海外工作，仍違規申請自住房減稅，此舉可能觸犯重罪。專家指出，此類惡意逃稅行為，最高可判三年監禁，呼籲民眾務必審慎。

會計師洪巍說「加州政府為鼓勵自住，每戶可獲7000美元房產評估價值減免優惠，但前提是確實以該房產做為主要住所」。他強調，若業主在國外任職或長期居住國外，卻仍申報自住優惠，已明顯違反加州稅收法典第19705條，一旦被發現，將面臨16個月至三年不等刑期。

以南加 房市為例，洪巍指出，目前爾灣地區房產稅率約1.03%，一般250萬美元房屋，每年須繳約2萬5750美元房產稅；洛杉磯地區稅率更高，約達1.2%。相較之下，德州 房產稅率雖高達1.63%，但因當地房價相對便宜，實際稅負未必較重。「美國稅務制度向來建立在相信納稅人的誠信與善意基礎上」，洪巍提醒，但如果濫用這份信任，代價往往是刑事責任。他以在國外任公職者為例，若仍執意申請自住優惠，將因明顯違反美國稅法，而承擔法律後果。

洪巍特別澄清，近期媒體報導「五年內住滿兩年，可享資本利得減免」政策，係屬聯邦所得稅範疇，與加州地方房產稅制度並無關聯，民眾切勿混淆兩者規定。他呼籲有意申請自住優惠的民眾，應確實了解相關規定，避免誤觸法網。