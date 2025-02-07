橙縣華人商會基金會獎學金 接受報名

基金會會長林瑪麗（前排左四）帶領基金會和商會代表幫助優秀華裔學生圓夢大學。（主辦方提供）

橙縣華人 商會基金會 (OCCACCF)日前宣布今年獎學金即日起接受報名。基金會提供獎學金，助力優秀華裔學子圓夢大學，鼓勵符合條件的華人子弟申請。

橙縣華人商會基金會 (OCCACCF)日前在安那罕舉辦新聞發布會，宣布今年基金會助力優秀華裔學生圓夢大學獎學金即日起接受報名。（主辦方提供）

基金會會長林瑪麗(Mary Lin)表示，申請獎學金的資格，父母雙方至少一人是華裔，家住橙縣或洛縣附近城市，且家庭年收入低於一定數額，請家長提供兩年稅表和IRS Form 4506T(簽名原件)。學生必須是2025年即將入大學的新生，請學生提供自傳、推薦信、及高中成績單(Cumulative， GPA3.0以上) ，更多申請詳情，請至橙縣華人商會基金會官網https://www.occaccf.org/，或發電子郵件[email protected]。

基金會評審理事將在今年4月至5月間，對申請者進行家庭訪問，了解學生實際居住環境及家庭狀況。

基金會所有評審理事，將對入圍 者作出公正評審，入圍者將個別通知面談。面談日期暫定5月10日或5月11日。預計2025年5月14日將公布10名最後的獲獎人選。獎學金頒獎晚宴，預計將於6月21日舉行。