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亞裔團隊打造頂尖虛擬製作場景 重塑影視產業新未來

記者張庭瑜／洛杉磯報導
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利用綠幕技術，團隊成功模擬出逼真的露營場景，免去實地取景的需求。（讀者提供）
利用綠幕技術，團隊成功模擬出逼真的露營場景，免去實地取景的需求。（讀者提供）

虛擬製作技術正成為影視產業的未來趨勢，顛覆傳統拍攝模式，使得各類特殊場景，得以在攝影棚內無縫呈現。「Light&Shadow Pictures Inc. 」日前在北好萊塢舉辦虛擬製作特展及交流會，吸引超過100位專業人士及影視愛好者共襄盛舉。

透過LED wall（LED牆）投放街景畫面，讓實車在攝影棚內進行拍攝，模擬行駛...
透過LED wall（LED牆）投放街景畫面，讓實車在攝影棚內進行拍攝，模擬行駛於城市街道的視覺效果。（讀者提供）

活動一大亮點，為Light&Shadow Pictures Inc最新升級的超高解析度高效能LED牆與綠幕環境（Green CYC）。這些技術已成為現代影視製作的核心工具之一，透過LED牆與綠幕，攝影機能捕捉即時變換的虛擬場景，使製作團隊擺脫傳統實景拍攝限制。在攝影棚內，即可完成如駕駛名車穿梭都市街道、野外露營等原本需外景拍攝的場景；甚至模擬各類難以搭建的奇幻場景，顯著提升拍攝效率，縮短製作周期並有效降低成本。

現場實車拍攝。（讀者提供）
現場實車拍攝。（讀者提供）

現場技術專家進行LED牆與虛擬製作技術的即時演示，讓參與者體驗虛擬背景與實景拍攝如何無縫結合，創造更具沉浸感的視覺效果。此外，活動還設互動環節，讓參與者親自操作設備，深入了解虛擬製作技術在影視創作中的應用。

除技術展示，Light&Shadow Pictures Inc亦安排業界交流環節，提供參與者與導演、製片人及技術團隊面對面交流機會，探討虛擬製作的應用場景與未來發展方向。此活動不僅是技術盛會，更是影視創作者、製作公司與技術專家建立聯繫、拓展合作的寶貴機會。

值得一提的是，Light&Shadow Pictures Inc由多位亞裔主創成員領導，在競爭激烈的好萊塢市場闖出獨特的創作道路，為影視產業帶來更多元化與創新可能性。

好萊塢 亞裔

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