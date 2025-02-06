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AirPods耳機留車內 助警成功找回失竊車

爾灣訊
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橙縣警方近日透過追蹤蘋果AirPods耳機的定位信號，成功找回遭竊車輛。(爾灣警局)
橙縣警方近日透過追蹤蘋果AirPods耳機的定位信號，成功找回遭竊車輛。(爾灣警局)

橙縣警方近日透過追蹤蘋果AirPods耳機的定位信號，成功找回遭竊車輛，並逮捕兩名涉嫌偷車的男子。

爾灣警局（Irvine Police Department）消息，兩名犯罪嫌疑人均來自德州，分別是30歲的Steve Vorrath及34歲的Marcel George Urban。 案件發生於2月1日，警方接獲受害人報案，其停放的金龜車（Volkswagen Beetle）遭竊。幸運的是，受害人恰好將AirPods耳機留在車內，警方得以透過其定位功能，追蹤耳機及車輛位置。

警方追蹤至Michelson Drive與Culver Drive交界的大學公園購物廣場（University Park Center），並找到失竊車輛，當時兩嫌坐在車內。警方的車載監控畫面顯示，警方接近車輛並對兩人發出口頭命令，要求他們下車，隨後將其逮捕。兩名男嫌被控持有贓車及共謀犯罪等罪名。

許多蘋果設備自帶的定位功能，成為不少民眾追蹤失物的利器。比如AirPods、蘋果手表（Apple Watch）和AirTag等。南加華人李小姐表示，長期將閒置的AirPods耳機當AirTag使用，之前曾成功追蹤到托運過程中被寄丟的行李箱。李小姐說，她本想購買專門追蹤物品的AirTag，但又不想多花錢，想到有一副不使用的AirPods耳機，且也有定位功能，就把它當追蹤器使用。她指出，一副AirPods有兩個獨立耳機和一個充電倉，三者都能定位，也就等於三個AirTags，她平時會把一個放車內，一個放隨身攜帶的包裡，還有一個放行李箱中，這樣能隨時追蹤重要物品位置。

德州 南加 華人

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