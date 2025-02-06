我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

使用人數暴增？ChatGPT免登入就能用後 傳大當機、無法回答

大S包機是汪小菲出錢？小S不忍了：人在做天在看

華人藝術家義演 助華裔消防員余建宏重建家園

記者楊青／亞凱迪亞報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖蓋博谷兩位華人藝術家汪孝玲和伍樺正發起舉辦一場慈善音樂會，希望發動華洋社區力量，一起來幫助華裔消防員余建宏全家重建家園。（汪孝玲提供）
聖蓋博谷兩位華人藝術家汪孝玲和伍樺正發起舉辦一場慈善音樂會，希望發動華洋社區力量，一起來幫助華裔消防員余建宏全家重建家園。（汪孝玲提供）

聖蓋博谷的兩位華人藝術家在得知巴沙迪那華裔消防員余建宏（Chien Yu）的住家被野火吞噬後，正發起一場慈善音樂會，希望發動華洋社區力量，一起來幫助這位忠於職守而失去家園的消防隊員重建家園。

亞凱迪亞義大利歌劇音樂人汪孝玲（Shirley Wang）表示，洛杉磯大火給她感觸很深，因為多年在主流歌劇舞台演出和教學，她的很多朋友都是藝術家和音樂家，其中不少人住在巴沙迪那和艾塔迪那地區，很多人的美麗家園在伊頓大火中蕩然無存，她對朋友們的創痛感同身受，所以當發現巴沙迪那的救火英雄也失去了自己的家園，覺得非常應該竭盡全力幫助他和他的家人。

汪孝玲的想法與她的另一位藝術家朋友伍樺（Sherry Wuu）不謀而合。兩人決定在2月22日舉辦一場慈善音樂會，為余建宏和他的家人籌款。而她們的想法也很快得到亞凱迪亞Creation Talent Academy的大力支持，該學校大方捐助演出場地，期望一起將活動辦好，為支持余家重建添磚加瓦。

在安排舉辦慈善音樂會的同時，汪孝玲在得知余建宏兩個孩子的大提琴和鋼琴雙雙毀於大火之後，通過一位音樂家朋友找到了一把二手大提琴，另外也聯絡到麗浪多灘的一所教會，給孩子捐助了一台二手電子琴；而伍樺也決定未來將自家的鋼琴捐給余家的孩子們。

2月22日晚上7點的慈善音樂會，地點：1229 S. Baldwin Ave., Arcadia, CA 91007，需掃描預定座位。

亞凱迪亞 歌劇 義大利

上一則

喝了就有好運嗎 麥當勞吉祥物帶「四葉草」奶昔回歸

下一則

華人家族籌款5萬美元 援助洛縣檢察署17受災戶

延伸閱讀

華裔消防員救火18年 家園毀於野火 重建舉步維艱

華裔消防員救火18年 家園毀於野火 重建舉步維艱
洛杉磯藝術家畫火20年 如今現實正如他焦黑的畫布

洛杉磯藝術家畫火20年 如今現實正如他焦黑的畫布
法拉盛公寓大火 2人重傷1輕傷 百餘名消防員灌救

法拉盛公寓大火 2人重傷1輕傷 百餘名消防員灌救
芝加哥愛樂樂團蛇年音樂會 千名樂迷聆賞

芝加哥愛樂樂團蛇年音樂會 千名樂迷聆賞
聖荷西招募消防員 薪酬福利佳 年薪上看11.4萬元

聖荷西招募消防員 薪酬福利佳 年薪上看11.4萬元
桑尼維爾新春音樂會 演繹中華文化

桑尼維爾新春音樂會 演繹中華文化

熱門新聞

賀錦麗與丈夫任德龍使用多個塑料袋，被網友罵與此前人設不符。（取材自X）

賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻

2025-01-29 18:38
2月4日上午好市多還沒開門，人們就排起了長隊搶購雞蛋。（記者王若然／攝影）

好市多開門前數百人排隊 只為搶購這...

2025-02-04 18:03
南加夫婦年收入高達60萬美元，依然過著 「月光族 」的生活。(Pexels)

南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？

2025-02-03 14:39
美國Kalitta Air波音747的機長丁毓麟29日下午在洛杉磯國際機場（LAX）經歷華盛頓空難類似狀況。（丁毓麟提供）

DC空難前 華人機長在LAX上空遭遇類似狀況

2025-01-30 16:40
陸戰隊潘德頓營區的整備情形。（KGTV）

海量ICE空降南加 白宮線人：執行史上最大規模遣返

2025-01-30 21:40
夏威夷華人農場主沈漢軍（右）在美國生活17年，但沒有合法身分，近日被ICE逮捕。（受訪者提供）

華人農場主被ICE逮捕 17年美國夢一場空？

2025-01-28 21:47

超人氣

更多 >
帶大S回家了 具俊曄砸百萬台幣包機 1小時要價36萬

帶大S回家了 具俊曄砸百萬台幣包機 1小時要價36萬
政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹

政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹
咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類

咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類
大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟

大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟
川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國

川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國