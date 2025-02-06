華人藝術家義演 助華裔消防員余建宏重建家園

聖蓋博谷兩位華人藝術家汪孝玲和伍樺正發起舉辦一場慈善音樂會，希望發動華洋社區力量，一起來幫助華裔消防員余建宏全家重建家園。（汪孝玲提供）

聖蓋博谷的兩位華人藝術家在得知巴沙迪那華裔消防員余建宏（Chien Yu）的住家被野火吞噬後，正發起一場慈善音樂會，希望發動華洋社區力量，一起來幫助這位忠於職守而失去家園的消防隊員重建家園。

亞凱迪亞義大利歌劇 音樂人汪孝玲（Shirley Wang）表示，洛杉磯大火給她感觸很深，因為多年在主流歌劇舞台演出和教學，她的很多朋友都是藝術家和音樂家，其中不少人住在巴沙迪那和艾塔迪那地區，很多人的美麗家園在伊頓大火中蕩然無存，她對朋友們的創痛感同身受，所以當發現巴沙迪那的救火英雄也失去了自己的家園，覺得非常應該竭盡全力幫助他和他的家人。

汪孝玲的想法與她的另一位藝術家朋友伍樺（Sherry Wuu）不謀而合。兩人決定在2月22日舉辦一場慈善音樂會，為余建宏和他的家人籌款。而她們的想法也很快得到亞凱迪亞Creation Talent Academy的大力支持，該學校大方捐助演出場地，期望一起將活動辦好，為支持余家重建添磚加瓦。

在安排舉辦慈善音樂會的同時，汪孝玲在得知余建宏兩個孩子的大提琴和鋼琴雙雙毀於大火之後，通過一位音樂家朋友找到了一把二手大提琴，另外也聯絡到麗浪多灘的一所教會，給孩子捐助了一台二手電子琴；而伍樺也決定未來將自家的鋼琴捐給余家的孩子們。

2月22日晚上7點的慈善音樂會，地點：1229 S. Baldwin Ave., Arcadia, CA 91007，需掃描預定座位。