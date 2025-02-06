保富銀行響應野火救災 捐款慈濟美國逾6萬美元

華資保富銀行向慈濟美國捐款逾6萬美元用於野火賑災。（慈濟美國提供）

自洛杉磯月前大規模野火爆發後，慈濟 美國急難救助與志工團隊立即啟動急難救助機制。慈濟人快速投入賑災贏得了社區民眾與企業認可與肯定。4日，華資保富銀行（Preferred Bank）向慈濟美國捐款逾6萬美元用於賑災。

南加州 知名華裔企業家俞立（Li Yu）創建的「保富銀行」（Preferred Bank）團隊，由該行執行副總裁何興華與執行副總裁兼首席營銷官王國蘭，前往慈濟艾爾蒙地市聯絡處捐款，由慈濟美國總會執行長曾慈慧代表接受。

王國蘭表示，慈濟不僅提供心理上的支持，也在實質援助方面發揮重要作用。我們深信，透過這次的合作，能夠攜手為社區帶來正能量，幫助災民重新站起來，共同迎向未來。」

慈濟美國發起迅速救災行動，不僅獲得「保富銀行」企業共善，多個在南加 州耕耘多年的亞裔非政府組織也捐款給慈濟，表達對受災家庭關懷。

截至2月4日，慈濟已動員813人次的志工，共進行了18場大型發放，援助2412戶受災家庭，發放現值卡總額達260萬8400美元。慈濟美國「馳援洛杉磯縣世紀山火」募心募愛行動，獲得善心大德支持承諾200萬美元「等額捐款」（matching fund），這代表每一元善款將倍增成為兩元，讓愛心人士對災民的愛與關懷更有力量。