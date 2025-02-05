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哄抬物價罰款提高到5萬元 洛縣政委員會下周投票

洛杉磯訊
洛縣縣政委員會4日起草一項議案，將每次違規哄抬物價處罰最高金額提高到5萬美元，以提高對洛杉磯野火之後趁火打劫提高房租違規行為打擊力度。（受災戶吳先生提供）
洛縣縣政委員會4日起草一項議案，將每次違規哄抬物價處罰最高金額提高到5萬美元，以提高對洛杉磯野火之後趁火打劫提高房租違規行為打擊力度。（受災戶吳先生提供）

洛杉磯縣縣政委員會法律顧問辦公室4日起草一項議案，每次違規哄抬物價處罰最高金額提高到5萬美元。該提議草案預計在2月11日由洛杉磯縣縣政委員會投票表決。

周二提出該項動議的洛縣縣政委員Lindsey Horvath表示，最近洛杉磯縣的野火燒毀了超過1萬6000座建築物，許多居民區受到重創，數萬人流離失所。她表示，「哄抬物價法可以限制包括租金在內的商品和服務收取費用的額度」，火災發生以來，一些人正利用這場危機從中謀取暴利，她引用了Rent Brigade的一項研究表示，從1月7日火災發生以來，該研究僅僅在11天內就發現了數千個潛在的違規行為。

本次洛杉磯野火發生後，洛杉磯縣檢察官辦公室多次強調禁止趁機哄抬物價，包括房屋租金，提價不能超過市場價格的10%。4日提高違規處罰金額議案的共同發起人、洛縣縣政委員會主席巴格 (Kathryn Barger) 表示，有民眾親眼目睹和經歷了在災後最脆弱地區哄抬物價的情況，加大最哄抬物價的打擊將保護更多人陷入無家可歸的困境。

縣法律顧問4日也被授權考慮啟動或加入有關價格欺詐和定價算法的現有訴訟住房網站使用的軟體。

縣政委員會通知要求執行長起草一份董事會信函，要求在線住房應用程序，包括Redfin、Zillow、Apartments.com、AirBnB和VRBO，在其網站上張貼有關洛杉磯縣緊急狀態的橫幅，以及最新的禁止哄抬物價法。

租房供應商還將被要求保存租賃價格歷史記錄，並公佈租房廣告發出之前30天內的政府緊急聲明及其持續時間。

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