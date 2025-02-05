加州住宅能源計畫 最高補助1.4萬元

加州符合資格居民可以申請家庭電氣化補貼計畫。（buildingdecarb.org截圖）

據加州 能源委員會（California Energy Commission）日前發布資訊，加州已經開始啟動新的聯邦資助住宅能源補貼計畫。該計畫名為HEAR/HEEHRA，最高補助可達1萬4000美元。目的是通過幫助加州居民實施家庭電氣化，提高能源效率。其中HEEHRA計畫是專為加州居民設計，更具本地化特點。

該計畫於2024年10月初發布，是根據「減少通脹法案」(IRA)推動的聯邦資助計畫。所謂HEAR即Home Electrification and Appliance Rebates，適用在全美範圍內，包括所有符合資格的美國居民。而HEEHRA計畫是加州版本，是HEAR計畫的一部分，比較符合加州具體需求和相關政策。所以加州居民更關注HEEHRA計畫。

HEEHRA計畫針對低收入 和中等收入家庭，尤其是多戶住宅比如公寓樓業主和居民，目標是通過提升家庭和建築物的能源效率，減少碳排放。

根據加州能源委員會的資訊。目前，加州範圍的家庭電氣化與設備補貼計畫已開放申請，該計畫將為低收入和中等收入家庭提供總數8000萬美元資金，用於為住宅進行高效的電氣化改造。多戶住宅的業主和代理可申請針對熱泵供暖與冷卻設備及其它電氣設備的補貼。單戶住宅的房主也將能申請HEERA補貼，用於安裝新的熱泵系統空間用於供暖與冷卻。

根據州府資訊。HEEHRA計畫的推出是加州策略的一部分，目的是通過推動安裝和使用電氣化設備來實現建築物脫碳，減少溫室氣體排放，並提高建築物的能源效率、舒適度和在面對氣候變遷 影響時的韌性。

加州能源委員會正在通過TECH Clean California計畫發放這筆資金。這是一項全州性計畫，專注於電氣化項目。TECH計畫建立的社區夥伴關係、訓練過的承包商網絡，以及與全州能源公用事業公司的協作，將加速低收入和弱勢社區的家庭電氣化進程，並減少能源公平方面的不平等現象。多戶住宅的業主可以通過HEEHRA補貼網站檢查是否符合申請資格並開始申請過程。

據CEC發布資訊，對於提供符合收入資格的加州居民住房的多單位住宅，每個單位符合條件的設備與電器可獲得700美元至8000美元的補助。低收入多戶住宅，HEEHRA補助可涵蓋高達百分百的合格專案成本，但每住宅單位的補助金額不得超過1萬4000美元。對於提供的中等收入多戶住宅，HEEHRA 補助可涵蓋高達50%的合格專案成本，但每個住宅單位的補助金額同樣不得超過 1萬4000美元。其它相關資訊請登錄CEC的HEEHRA Rebates web site查詢。