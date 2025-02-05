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華人美式飛靶射擊比賽 好手雲集

記者張宏／南艾爾蒙地報導
來自北京的Kylie是現場為數不多的女性參與者。（記者張宏／攝影）
來自北京的Kylie是現場為數不多的女性參與者。（記者張宏／攝影）

洛杉磯華人槍友獵友俱樂部，日前在南艾爾蒙地的靶場舉辦2025年首屆華人美式飛碟射擊比賽，吸引多名不同年齡層的射擊好手參與。這是南加華人首次舉辦由美國飛靶射擊協會（NSCA）認證，且有分數記錄的預演比賽。

在南艾爾蒙地的LA Clays Shooting Park日前熱鬧非凡，現場槍聲陣陣，佩戴各式裝備的射擊好手舉氣槍瞄準射擊，將橘色飛碟在空中擊個粉碎並得分。飛靶射擊是用槍械射擊拋在空中作為飛靶的圓形黏土碟的射擊運動，也是奥運會射擊比赛項目之一。

洛杉磯華人槍友獵友俱樂部首次在這裡舉辦華人美式飛碟射擊比賽。洛杉磯華人槍友獵友俱樂部負責人Tyler Lee表示，美式飛碟射擊在主流社會流行已久，但很多華人對這項運動還不了解。希望借助比賽，擴大華人對飛靶射擊運動的參與和興趣，同時展現洛杉磯華人豐富業餘生活。俱樂部成立多年，有固定會員近百人，微信群有愛好者500多人，他本人不僅是飛靶射擊協會認證教練，也是狩獵培訓教官，業餘時間會帶領狩獵愛好者去各地打獵。歡迎希望加入飛靶射擊運動或想提高射擊水平的朋友加入俱樂部，俱樂部每月都會舉辦各種培訓和比賽活動，為大家提供「相互學習，以賽代練」機會。

比賽按年齡、性別分組，參與者有六旬以上長者，也有十幾歲的青少年。今年14歲的Bruce李，雖然學習飛靶射擊不過半年，但進步飛快，在這次比賽中獲第二名。他表示，很喜歡這項運動，平時練習幾乎從不缺席。飛靶射擊有趣也很酷，讓他了解、認識槍械，青少年也可通過槍械保護自己。

來自北京的Kylie，是現場為數不多的女性參與者。她說，之前就很喜歡射擊，參與俱樂部後，和大家一起打槍狩獵非常開心。飛靶射擊有很多項目和技術動作，未來如果有機會，也想參加奧運會的飛靶射擊項目。

美式飛靶（ATA）教練Luke Wang從事飛靶射擊運動21年。他說，現在專注培養年輕一代參與這項運動，美式飛靶射擊在美國所有手槍和步槍運動中，是最風靡的運動，能鍛煉選手集中注意力、反應速度、心態穩定及自我控制能力。這次比賽，是幫助華人飛靶射擊隊員進入全美飛碟射擊參賽系統，並能參加全美正式飛靶射擊資格認證比賽的預演。

比賽也吸引聖蓋博市長吳程遠和杜瓦堤（Duarte）市議員康佳琛參與，吳程遠為比賽最終獲勝選手頒獎。

比賽也吸引聖蓋博市長吳程遠（右）和杜瓦堤（Duarte）市議員康佳琛參與。（記者...
比賽也吸引聖蓋博市長吳程遠（右）和杜瓦堤（Duarte）市議員康佳琛參與。（記者張宏／攝影）
聖蓋博市長吳程遠（右）和杜瓦堤市議員康佳琛（左）為Tyler Lee頒發賀狀。（...
聖蓋博市長吳程遠（右）和杜瓦堤市議員康佳琛（左）為Tyler Lee頒發賀狀。（記者張宏／攝影）
聖蓋博市長吳程遠（左一）和俱樂部負責人Tyler Lee（右一）為最終比賽前三名...
聖蓋博市長吳程遠（左一）和俱樂部負責人Tyler Lee（右一）為最終比賽前三名Owen Zhang、Yiyang Dai（右二）和Bo Wu（左二）頒獎。（記者張宏／攝影）
聖蓋博市長吳程遠（左一）和俱樂部負責人Tyler Lee（右一）為青少年組冠亞軍...
聖蓋博市長吳程遠（左一）和俱樂部負責人Tyler Lee（右一）為青少年組冠亞軍Jason（左二）和Bruce頒獎。（記者張宏／攝影）
洛杉磯華人槍友獵友俱樂部日前在南艾爾蒙地的靶場舉辦2025年首屆華人美式飛碟射擊...
洛杉磯華人槍友獵友俱樂部日前在南艾爾蒙地的靶場舉辦2025年首屆華人美式飛碟射擊比賽。（記者張宏／攝影）

華人 洛杉磯 艾爾蒙地

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