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李興華翡翠金城慶60周年 三代傳承一甲子

記者張宏/聖蓋博報導
李興華翡翠金城3日在聖蓋博舉辦60年慶典，現場聚集200多位嘉賓好友。（記者張宏／攝影）
李興華翡翠金城3日在聖蓋博舉辦60年慶典，現場聚集200多位嘉賓好友。（記者張宏／攝影）

數百人現場見證李興華翡翠金城60年經典永流傳。李興華翡翠金城3日在聖蓋博舉辦60年慶典，現場聚集200多名賓朋，其中包括脫口秀著名主持人Jay Leno。大家一起見證華人珠寶品牌在不同時代展現的魅力魔法，李興華集團主席兼總裁李兆佳(David Lee) 表示，即使社會發展進入AI時代，但人們對珠寶名表的需求不變。

（影音來源：記者張宏）

活動現場舞龍舞獅熱鬧非凡，來自李興華翡翠金城各界客戶賓朋聚集1堂，共同慶祝李興華走過的60年歲月。喜愛葡萄酒的李兆佳為這次慶典，選取24瓶來自義大利托斯卡納Fattoria Le Pupille酒莊為慶祝30周年推出的紅酒Saffredi款待賓客，且讓大家在大瓶紅酒瓶身上簽名留念。

李兆佳表示，他的父親李興華是1970年代來自香港的珠寶雕刻師，憑藉其精湛的珠寶雕刻技藝和誠信經營的理念在美國創業至今。如今李興華翡翠金城不僅在華人區有多家分店，還於去年進軍洛杉磯百年主流社區Larchmont，創立Larchmont珠寶店。他在1990年代進入公司，作為第二代接手也已30多年，如今他正式宣布兒子李澤成加入家族企業，成為第三代傳承人，希望他能逐漸承擔起家族事業，用年輕人的熱情、全新視野和堅定決心，讓李興華翡翠金城在未來的歲月里繼續繁榮發展，讓品牌傳承百年。

他說，世界變化很快，人們現在熱議人工智能和iWatch等3C電子產品，但是人們依然喜歡勞力士等名表，科技進步，人們對奢侈品和名表的需求不減。雖然店鋪銷售珠寶名表是傳統的銷售模式，但是相信在李澤成接班後，能更加了解年輕一代的需求，將品牌擴展到更多的主流社區。

李兆佳的好友，和他同樣愛車的脫口秀主持人Jay Leno也到場祝賀並表演1段脫口秀，Jay Leno開玩笑表示沒想到這個品牌在聖蓋博屹立了60年，令人不可思議，他為David 感到驕傲。洛杉磯縣政委員巴格(Kathryn Barger)近日忙於野火災後重建，還是百忙中到場祝賀。她表示，李興華翡翠金城多年來不忘回饋社區，她多次看到李兆佳熱心公益的身影，包括去年李兆佳和妻子Katherine李捐贈100萬美元給「希望之門」（Door of Hope），幫助其在巴沙迪那打造第五個遊民庇護所等，這些善行都值得嘉獎。

李兆佳宣布兒子李澤成加入家族企業，成為第三代傳承人。（記者張宏／攝影）
李兆佳宣布兒子李澤成加入家族企業，成為第三代傳承人。（記者張宏／攝影）
李兆佳一家四口合影。（記者張宏／攝影）
李兆佳一家四口合影。（記者張宏／攝影）
洛杉磯縣政委員巴格(Kathryn Barger，左)頒發賀狀給李兆佳。（記者張...
洛杉磯縣政委員巴格(Kathryn Barger，左)頒發賀狀給李兆佳。（記者張宏／攝影）
李兆佳的好友、脫口秀主持人Jay Leno到場祝賀（左）。（記者張宏／攝影）
李兆佳的好友、脫口秀主持人Jay Leno到場祝賀（左）。（記者張宏／攝影）
李興華翡翠金城3日在聖蓋博舉辦60年慶典，圖為李兆佳（右三）和賓客合影。（記者張...
李興華翡翠金城3日在聖蓋博舉辦60年慶典，圖為李兆佳（右三）和賓客合影。（記者張宏／攝影）

聖蓋博 洛杉磯 華人

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