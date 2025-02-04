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現場抽獎送驚喜 聖蓋博燈會圓滿落幕

記者啟鉻／聖蓋博報導
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華航公司代表Tan Nguyen（左四）抽取本次燈會最大獎華航機票一張。（記者啟鉻／攝影）
華航公司代表Tan Nguyen（左四）抽取本次燈會最大獎華航機票一張。（記者啟鉻／攝影）

連續兩天舉辦的聖蓋博燈會，2日最後一個精采環節是大抽獎，共抽取八個獎項，最大獎是華航機票一張。接著是民眾在點亮的花燈旁一起品嚐美味湯圓。

聖蓋博市市長吳程遠、副市長Denise Menchaca、市議員丁言愉、洛杉磯世界日報社長于趾琴參與抽取八個獎項的前七個獎項，中華航空公司（China Airlines）代表Tan Nguyen最後抽取最大獎：洛杉磯／安大略前往任何一個華航有飛的亞洲航點來回機票（經濟艙）一張。

于趾琴表示，感謝聖蓋博元宵燈會的參與者、贊助商，及聖蓋博市府同仁在各方面協助。一項活動的成功，需要非常多部門協作，也正是大家的積極參與，才使得這次活動如此成功。

吳程遠表示，感謝世界日報優秀的社區凝聚與號召力，以及台灣觀光署的協作配合，將聖蓋博元宵燈會辦得有聲有色。聖蓋博市亞裔居民佔63%，最重要的是能夠讓每個族裔，都能享受到活動提供的文化分享。更要感謝台灣觀光署提供的花燈。未來聖蓋博市將繼續舉辦燈會，明年、後年和每一年，都會增加更多花燈，也歡迎大家繼續支持。

抽獎環節結束後，市長吳程遠、副市長Denise Menchaca、市議員丁言愉等，向排隊等候的民眾派送湯圓。此時夜色已經降臨，展示花燈一起點亮，在美麗花燈旁，參與民眾品味美味湯圓，期待明年燈會能夠再次舉辦，欣賞到更多台灣花燈。

聖蓋博市市長吳程遠（右）向民眾派發湯圓。（記者啟鉻／攝影）
聖蓋博市市長吳程遠（右）向民眾派發湯圓。（記者啟鉻／攝影）
圖為排隊等候領取湯圓民眾。（記者啟鉻／攝影）
圖為排隊等候領取湯圓民眾。（記者啟鉻／攝影）

聖蓋博 觀光 洛杉磯

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