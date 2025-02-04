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南加內陸非建制區 亟待提升野火應對措施

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圖為該項研究參與者之一，華裔教授吳君。（UCI提供）
圖為該項研究參與者之一，華裔教授吳君。（UCI提供）

爾灣加大（UCI）人口與公共衛生學院牽頭的研究指出，內陸東科奇拉谷（Eastern Coachella Valley, ECV）非建制區的弱勢社區，亟需提升野火應對準備。

該研究近日發表於「國際減少災害風險期刊」（International Journal of Disaster Risk Reduction），強調生活在ECV弱勢社區居民，可透過增強社區互動，來提高對野火風險認識。

研究報告作者之一、UCI環境與職業健康教授吳君（Jun Wu，音譯）表示，ECV居民面臨獨特挑戰，包括語言障礙和政府支持有限。研究顯示，建立社區聯繫並與應急服務機構合作，以及推行多語言和文化的教育計畫，對提升野火風險認知和應對準備至關重要。

研究團隊2023年2月至4月間，對ECV四個非建制區的115名曾經歷野火居民調查。受訪者幾乎都是西裔，且60%家庭年收入低於2萬5000美元。

調查結果顯示，不同族群對溝通管道的偏好不同，因此需採取多層次溝通策略。大多數群體較偏好簡訊通知及電視資訊，年輕人則更依賴社群媒體。年長者與低教育程度者，則更信任醫生提供的資訊；而農業工人，則主要依賴簡訊與個人觀察來獲取最新消息。

此外，研究還發現，居民利用通訊應用程式分享警報、資源與安全提示的社區行動很有效，顯示數位工具在強化地方互助網絡方面的潛力。

研究團隊建議，縣府與社區應加強合作，縮小社區間應對準備的落差，鼓勵居民積極採取預防措施。包括：培訓居民成為第一線應對人員、成立社區守望小組，以及發放簡單易懂的風險與撤離指南。

東科奇拉谷（ECV）位南加內陸科奇拉谷東部，屬河濱縣（Riverside County）。該地以農業為主，擁有廣闊農田，主要種植棗椰樹、葡萄、柑橘等，以勞工密集型農業產業為經濟支柱。

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