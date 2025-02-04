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火宅受損理賠 律師李翀鳴：善用專業資源

記者楊青／洛杉磯報導
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李翀鳴律師。（中美會計師協會提供）
李翀鳴律師。（中美會計師協會提供）

洛杉磯商業法律師李翀鳴近日應中美會計師協會新年公益講座邀請，為洛杉磯火災受災戶災後理賠出謀劃策，他特別提醒受災戶深度檢查自家災情，善用專業資源，順利申請合理理賠。

李翀鳴特別提醒民眾火災後存在的問題，包括房屋的結構安全問題、煙霧和灰燼殘留、水損問題等。他指出，大火高溫可能導致房屋結構變形，牆體開裂或地基受損，影響整體穩定性；房屋的承重構件受損，比如鋼筋、木梁或其他承重部分可能因為火災失去強度，存在坍塌隱患；煙霧中的有毒化學物質則會附著在牆壁、家具和通風管道中，影響室內空氣質量；灰燼還可能進入室內各個角落，難以清理，甚至汙染供暖和空調系統；滅火過程中使用大量的水，可能導致房屋浸泡引發黴菌滋生，或可能滯留在地板、牆體或天花板上，長期存在可能導致木材腐爛或蟲害問題。

李翀鳴認為，房屋遭火毀後理賠過程中是否需要聘請公共理算師（Public Adjuster），取決於幾個因素，包括損失金額和保險公司賠償金額是否足夠等。他認為，如果損失情況複雜而且金額較大，保險公司賠償不足，理賠被延誤或遭到拒絕，或自己沒有時間和處理經驗等情況，都應考慮聘請專業PA幫忙處理，爭取最大賠償。比如房屋損失規模較大且涉及多個房屋的整個結構、附屬建築或高價值財產，專業人員可以幫助確保獲得準確的賠償金額；PA也可以評估實際損失並與保險公司協商，同時可以幫助準備文件，簡化索賠流程，確保理賠進展。

他認為，如果房屋損失較小，或自己熟悉理賠流程，或獲得保險公司滿意賠償，則不需要聘請PA，比如僅燒毀屋外圍欄，或部分附屬結構，或庭院受損等，可直接與保險公司溝通。

李翀鳴特別提醒，聘請PA的佣金會從最終賠付金額中扣除，因此要確保其增值服務對自己有明顯幫助，最好是自己先嘗試與保險公司協商，如果難以達成滿意效果，再考慮聘請PA幫忙。

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