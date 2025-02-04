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「學者園」新建案 擬建7住宅樓共33戶

記者趙健／聖瑪利諾市報導
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「學者園」計畫在漢庭頓圖書館內建設七棟兩層住宅樓，共33個住宅單元，以及一個單層俱樂部會所。（聖瑪利諾市府資料）
「學者園」計畫在漢庭頓圖書館內建設七棟兩層住宅樓，共33個住宅單元，以及一個單層俱樂部會所。（聖瑪利諾市府資料）

聖瑪利諾漢庭頓圖書館內、經多年規畫的建案「學者園」（Scholars Grove）近日舉行特別公聽會，向居民介紹擬建項目的詳細規畫，並強調該項目對解決來訪學者住宿問題的重要性。多位居民表達對該項目的支持，認為它對緩解住房供應緊張、吸引更多學者以及減少交通堵塞等具積極作用。

「學者園」計畫在漢庭頓圖書館內的207英畝土地進行開發，靠近現有的鱷梨樹園。項目總面積為79英畝，位於歷史文化（H&C）地目區。包括建設七棟兩層樓住宅樓，共33個住宅單元，總面積達3萬4724平方英尺，並設有一座3312平方英尺的單層俱樂部。此外，項目還將設置6英尺8英寸高的車輛出入口大門，並提供98個停車位。

該項目包含四種不同的建築類型，每個住宅單位將配備1個停車位，並為每五個單位提供1個額外的來賓停車位。靠近Orlando Road的四個停車區域，將提供43個停車位，其中三個區域將設置太陽能車棚，覆蓋14個停車位，其餘車位將設置在住宅建築後方，對街道不可見。漢庭頓圖書館強調，項目建成後，將有助緩解交通堵塞問題，因為來訪學者將可直接在此居住，無需開車往返。

該項目的建築設計採用西班牙風格，所有建築以光滑的灰泥表面、預製混凝土修邊、金屬欄桿、金屬格柵、裝飾性陶瓷瓷磚、木製藤架、木樑尾部及鋁包木製窗戶。色彩方案將包括雪白（Snowbound）和灰土色（Toque）。

項目區域內將有四處景觀受影響，但不會產生重大負面影響。該項目還將在樹木保護方面採取補償措施，力求在保護社區特色和發展現代住宅需求間達到平衡。項目區域內共計698棵樹，計劃移除201棵，另將92棵樹移至其他地點。為補償移除樹木的損失，該項目將種植新樹木。由於項目位於歷史文化區域，根據市政法規第23.19.01條，該區域不受市樹木保護條例約束，因此無需規畫委員會的批准，即可進行樹木移除。

除住宅樓外，建設方案還包括一棟名為「Wendy Munger Commons」的公共空間，面積為3312平方英尺，將配備多種設施，包括露台、社區活動室、社區廚房、媒體休息室、郵件室、會議室和大廳，為居民提供豐富的社交和休閒空間。

漢庭頓圖書館對外關係副主席Randy Shulman強調，「學者園」是一個迫切需要考慮的建案。作為全國人文學科研究的卓越中心之一，漢庭頓圖書館每年頒發約22個為期一年的研究獎學金，並提供額外125個為期一至四個月的短期研究獎學金；然而，為研究獎學金獲得者提供穩定的住宿，一直是個挑戰，且隨著附近的住宿選擇愈發有限，學者們想要尋找到合適住宿，變得更加困難。

會上，多位居民表達對項目的支持，認為它對緩解住房供應緊張、吸引更多學者以及減少交...
會上，多位居民表達對項目的支持，認為它對緩解住房供應緊張、吸引更多學者以及減少交通堵塞等具有積極作用。（會議截圖）
項目總面積為79英畝，位漢庭頓圖書館北部。（聖瑪利諾市府資料）
項目總面積為79英畝，位漢庭頓圖書館北部。（聖瑪利諾市府資料）
新建案採用西班牙建築風格。（聖瑪利諾市府資料）
新建案採用西班牙建築風格。（聖瑪利諾市府資料）

漢庭頓圖書館 聖瑪利諾

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