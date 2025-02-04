趙本山攜團巡演親上台 洛杉磯票價狂飆

趙本山攜遼寧民間藝術團將於2月8日到洛杉磯演出，門票價格瘋漲，一票難求。（受訪者提供）

春節仍在進行時，中國著名表演藝術家趙本山正攜遼寧民間藝術團，展開全球巡演，為全球華人 帶來濃濃的年味與祝福。2月8日，趙本山及眾多東北小品界明星將登上巴沙迪那市立大劇院（Pasadena Civic Auditorium）的舞台。這場演出本來沒有引得太大關注，但隨著趙本山親自上台演出的消息傳出，洛杉磯 場次的票價瞬間飆升，許多華人遺憾未能提前購票。

演出消息公布之初，票務市場反應較為平穩，不少觀眾因宣傳未明確趙本山是否親自表演，而選擇觀望。家住巴沙迪那的董小姐就是其中之一。她在預售階段曾考慮購票，當時VIP票原價為488美元，普通票價低至68美元。然而，由於不確定趙本山是否會登台，她和朋友們決定再觀察一陣。

因為2月8日要在洛杉磯演出，董小姐在2月1日晚上又看了一下票，發現剩餘的票非常多，前排的位置還有不少，價格在200多到300多美元之間。她原本有些心動，但因為覺得臨近演出時票價可能會再降，所以決定再觀望一下。然而，到了2月2日下午，她再次打開票務網站TicketMaster，發現票基本上已經被搶光。董小姐隨後又查看了多個二手票務網站，發現票價已被大幅炒高。原本最貴的VIP票甚至被炒到數千美元，而原價200多美元的票也飆升至800多美元，漲幅驚人。

這一變化的原因，是2月1日晚趙本山的紐約首場演出後，許多觀眾在社交媒體上分享了演出心得，表示趙本山不僅親自登台表演小品，現場效果更是令人驚喜，笑聲不斷。消息一出，後續場次的票務需求瞬間暴漲，許多原本觀望的華人紛紛搶票。截至發稿時間，記者查詢多個票務網站，洛杉磯場的門票幾乎都售罄，在二手票務平台Stubhub上，原價388票現在賣1014元，且只剩一張。

在二手票務平台Stubhub上，原價388票現在賣1014元，且只剩一張。（截圖自Stubhub）

一票難求的盛況也讓許多已觀演的華人感嘆物超所值。觀看了紐約場演出的李小姐表示，趙本山的表演非常精彩，舞台上一站就是半個多小時，根本感受不到他已經67歲，且整場演出笑點密集，身邊朋友看了都覺得意猶未盡。

據悉，本次全球巡演將覆蓋美國的紐約、聖荷西、洛杉磯，以及亞洲的新加坡 和泰國曼谷，讓更多海外華人得以近距離欣賞趙本山及遼寧民間藝術團的精彩演出。