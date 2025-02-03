野火廢棄物暫置聖蓋博谷 居民強烈反對

洛杉磯縣聖蓋博谷一帶已經出現運送野火廢棄物的卡車。（Telemundo52電視台畫面）

洛杉磯縣聖蓋博 谷地區的「拉里奧集結區」（Lario Staging Area）日前成為伊頓野火家庭廢棄物的臨時收容區，當時已經引起民代與居民的反對。而在杜瓦迪市的市民大會上，上百居民更是強烈質疑公部門的執行能力，不見得能夠落實百分之百不落地的承諾，石綿、鋰電池等可能帶來二次汙染。

聯邦環保署（EPA）代表則解釋，伊頓野火附近的大型場地已經用光，玫瑰碗體育場（Rose Bowl）、聖塔安尼塔公園（Santa Anita Park）都已有救火人員進駐，五英畝的拉里奧集結區屬於陸軍工兵團，而且夠大又正好閒置，因此才會被選定為廢棄物暫置區。

同時，寶馬山野火的家庭廢棄物將送到馬里布已經歇業的Topanga Ranch Motel。環保署也在評估其他暫置地點，包括Altadena Golf Course與Irwindale Speedway。同時，暫置區的意思就是這些垃圾只會暫時存放，未來將會移至其他永久存放區，可能在加州 境內、也可能運到其他州。

居民另一個爭議的焦點是，明明災區復原至少要四至六個月，為何環保署急著把垃圾丟到他們家附近，就算拉里奧集結區是軍方用地，但附近還有聖蓋博河步道（San Gabriel River Trail）等休閒設施，「我們不要邊休閒邊吸毒氣！」

只是，環保署的說明仍然令民眾相當無語，因為「川普 總統要求30天內清光災區垃圾」，為了復原，垃圾也必須先移走，陸軍工兵團才能整理砂石地。雖然當場沒有其他議員支持，但媒體查證的結果顯示，洛縣縣委巴格（Kathryn Barger）在川普訪洛期間曾經面會，「確實說了30天」。

不過，聖蓋博谷附近的歐溫岱市（Irwindale）、鮑爾溫公園市（Baldwin Park）、阿蘇薩市（Azusa）都不樂見垃圾往家裡送，不過只有杜瓦迪市來得及召開緊急市民大會，因此也成為反對民眾的「集火點」。

參與者Jennifer Roman事後形容，會場亂成一團，雙方都說不清，「我們為何要相信政府，他們只會說謊吧？」加州參議員魯比歐（Susan Rubio）也到場，她接受訪問時說，民眾激動成這樣，「事態恐怕很難平緩了」。

整合環保署與加州有毒物質控管局（DTSC）的說法，重點包括：

・川普總統要求30天內移除垃圾，因此環保署必須加緊行動。不過以2023年茂宜野火的前例，2200棟建物的廢棄物花了四個月才清完，而洛杉磯野火的受災戶破萬。

・參議員魯比歐與各市市長主張，（川普的）期限可以商量嘛，但環保署回應「他們不知道期限還能改期的」，所以他們只能按照命令，能用的地就用。

・環保署承諾，含有石綿的垃圾都會有兩層密封包裝，並放進箱子後才搬運；漂白水與機油會以密封桶運輸；電池、瓦斯等會放置在暫置區的不同地點；每輛卡車都會經過多重檢查；場區也設有八台空氣品質檢測站。署方強調，垃圾絕對不會與空氣、土壤接觸。

・拉里奧集結區只是暫置區，過了清運期限，會逐步運往其他永久存放區，因此居民不必擔心，家附近會變成有毒垃圾場。