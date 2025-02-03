聖蓋博燈會台灣花燈吸睛 華洋觀眾圍觀

兩位不同族裔居民帶著寵物狗在花燈前合影。（記者啟鉻／攝影）

聖蓋博 燈會1日和2日連續兩天舉辦，活動展示的台灣花燈，吸引很多華洋民眾目光。有與會者表示，希望來年燈會規模更大，讓更多人欣賞台灣花燈的美麗。

本屆聖蓋博燈會上展示的花燈，既有台灣傳統工藝師打造的大型花燈，也有數百盞裝飾懸掛的紅燈籠。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處觀光組組長林宜錚表示，參與展出的台灣花燈，造型包括花樹燈、歡喜猴、螃蟹衝浪、節慶燈等；這些花燈也可以組合搭配，呈現不同特色。希望燈會能長期舉辦，且每年燈會的花燈造型都不同。

聖馬利諾學區華裔教委張志堅與家人參加燈會。他表示，他早年從台灣到美國學習和生活，那時台灣生活水平不高，難得舉辦燈會。現在台灣經濟成長繁榮，舉辦燈會也很頻繁。這次有台灣花燈在聖蓋博展出，希望來年規模更大一些，且台灣花燈能在南加不同城市展出，讓各族裔居民都能欣賞到台灣花燈之美。

來自亞凱迪亞 市的居民何女士與兩位友人一起參加聖蓋博燈會。何女士表示，她來自台灣，看到燈會展示台灣花燈感覺很親切，希望一年中不同傳統華人 節慶活動，都能看到來自台灣的花燈。