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菲爾德小學舞龍舞獅隊 傳播中華文化

記者啟鉻／聖蓋博報導
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菲爾德小學舞龍舞獅表演隊的小朋友們。後排右一是教練齊天欣。（記者啟鉻／攝影）
菲爾德小學舞龍舞獅表演隊的小朋友們。後排右一是教練齊天欣。（記者啟鉻／攝影）

聖蓋博燈會2日主舞台表演單位之一，是來自菲爾德小學（Field Elementary School）小朋友的舞龍舞獅表演，吸引很多觀眾鼓掌叫好。該校舞龍舞獅隊教練齊天欣表示，舞龍舞獅表演，是傳播中華傳統文化的一種好方式。

齊天欣表示，本次共有近20名學生參加表演，菲爾德小學舞龍舞獅隊，已多次出現在聖谷華人節慶活動。這次表演，特意增加與農曆蛇年有關的白蛇、青蛇扇子舞，融入到舞龍舞獅表演中。舞龍舞獅隊通常上一年11月開始練習，每周兩次，一直到新年春節時，就會參與很多演出。每年還會配合舞龍舞獅，編排一個新節目。由於菲爾德小學是中英雙語沉浸式學校，所以新的節目也具雙語文化特色，既有傳統文化風味，也有孩子喜歡的現代歌舞。

齊天欣說，她曾經學習舞蹈，10餘年前與另外兩名家長組建舞龍舞獅隊，起初由於經費不足，龍和獅子是學生自己用手工製作。對如何舞龍舞獅也不太熟悉，就利用社媒上的相關視頻學習模仿，再通過實地觀察社區活動的舞龍舞獅表演，漸漸讓學生掌握技巧。兩年前，才從中國買來正規舞龍舞獅道具用於表演。

齊天欣表示，舞龍表演需要14名學生，另外四名學生參加兩隻獅子表演。舞龍舞獅隊成立後，最初參加表演的學生已經畢業，他們有的到其它地方也參加這項表演。她認為，作為中英雙語沉浸式學校，舞龍舞獅是傳統中華文化一部分，學生通過表演也在傳播傳統文化。

菲爾德小學舞龍舞獅表演吸引很多觀眾。（記者啟鉻／攝影）
菲爾德小學舞龍舞獅表演吸引很多觀眾。（記者啟鉻／攝影）

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