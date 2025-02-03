多商家贊助燈會 與民眾同慶佳節
聖蓋博元宵燈會在1日、2日兩天於聖蓋博歷史悠久的Mission District舉辦，部分商家贊助活動，與民眾共同慶祝傳統佳節同時，提供其產品資訊。
GEN KOREAN BBQ代表Sawye Salehpour說，雖多次參加華人社區節慶活動，但這是首次參與華人農曆新年期間的聖蓋博燈會。GEN KOREAN BBQ是連鎖餐廳，在洛杉磯縣、橙縣、內陸等地有多家分店，提供具有Korean BBQ風味的美食。展示攤位上的食品，只是菜單的一小部分；大家如果喜歡，可以到所在地附近連鎖餐廳就餐，那裡的餐品更豐富。她與餐廳員工向參加燈會的民眾祝福新春快樂。
余晨峰律師事務所（Michael S. Yu, MY LAW CORPORATION）事務所代表林先生表示，該律師事務所多次參加世界日報舉辦的社區活動，在新春佳節之際與大家同樂，並提供律師事務所服務內容，比如人體傷害、車禍等案子的資訊，為大家解釋法律方面的疑問。
LA Care Health Plan工作人員之一邱女士表示，因為公司有規定，她僅能代表個人祝福大家新春快樂，元宵節燈會圓滿成功。據了解，LA Care擁有豐富福利、計劃和支援服務，從交通到醫師就診，再到24小時護理師諮詢熱線等應有盡有。LA Care為多個健康計劃的超過200萬會員提供服務，確保會員在正確的時間、地點獲得正確的護理。
加聯泰平醫療網（Allied Pacific IPA）代表羅女士表示，在活動上向大家介紹加聯泰平醫療網的健康計畫資訊，包括老人計畫、個人的HMO等，以及其它相關內容。加聯泰平醫療網擁有超過2000名簽約醫師、13家簽約健保公司、7家簽約醫院、超過100個簽約緊急護理中心，以及多個化驗所。提供以患者為中心的優質醫療服務和預防保健。該醫療網的廣大醫生網絡和創新的緊急護理中心，更是為患者需求所設計。
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