多商家贊助燈會 與民眾同慶佳節

圖為LA Care Health Plan展位工作人員。（記者啟鉻／攝影）

聖蓋博 元宵燈會在1日、2日兩天於聖蓋博歷史悠久的Mission District舉辦，部分商家贊助活動，與民眾共同慶祝傳統佳節同時，提供其產品資訊。

GEN KOREAN BBQ代表Sawye Salehpour說，雖多次參加華人 社區節慶活動，但這是首次參與華人農曆新年期間的聖蓋博燈會。GEN KOREAN BBQ是連鎖餐廳，在洛杉磯縣、橙縣、內陸等地有多家分店，提供具有Korean BBQ風味的美食。展示攤位上的食品，只是菜單的一小部分；大家如果喜歡，可以到所在地附近連鎖餐廳就餐，那裡的餐品更豐富。她與餐廳員工向參加燈會的民眾祝福新春快樂。

余晨峰律師事務所（Michael S. Yu, MY LAW CORPORATION）事務所代表林先生表示，該律師事務所多次參加世界日報舉辦的社區活動，在新春佳節之際與大家同樂，並提供律師事務所服務內容，比如人體傷害、車禍等案子的資訊，為大家解釋法律方面的疑問。

LA Care Health Plan工作人員之一邱女士表示，因為公司有規定，她僅能代表個人祝福大家新春快樂，元宵節燈會圓滿成功。據了解，LA Care擁有豐富福利、計劃和支援服務，從交通到醫師就診，再到24小時護理師諮詢熱線等應有盡有。LA Care為多個健康計劃的超過200萬會員提供服務，確保會員在正確的時間、地點獲得正確的護理。