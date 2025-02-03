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2母鯨攜幼鯨 虎鯨群罕見南下新港灘

編譯胡立宗／綜合報導
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1月30日出現在新港灘外海的虎鯨。（Molly Batts／Newport Coastal Adventure）
1月30日出現在新港灘外海的虎鯨。（Molly Batts／Newport Coastal Adventure）

過往都在蒙特瑞灣（Monterey Bay）至海峽群島（Channel Islands）活動的一群虎鯨，1月30日現身橙縣新港灘（Newport Beach），除了是牠們第一次被目擊到如此南下，也是原來已知的兩隻母鯨首度帶著三或四隻幼鯨出現。

虎鯨（Orca）俗稱殺人鯨，因為牠會以海豚等大型動物為食，反倒罕聞吃人。加州殺人鯨專案（California Killer Whale Project）的首席研究員Alisa Schulman-Janiger分析後發現，兩頭母鯨 CA56與CA133最早在1990年代就被人發現，但應是CA56子女的CA56A等三隻幼鯨是第一次有人看到，而且出現的區域如此偏南。

長期研究虎鯨的她說，她們不為虎鯨戴標示，全都是靠身上特徵辨認，因此她才看到鯨群，馬上就認出兩位「熟人」，但是其他三隻幼鯨就需要一點時間才能完成編號與特徵紀錄了。

1月30日出現在新港灘外海的虎鯨。（Molly Batts／Newport Co...
1月30日出現在新港灘外海的虎鯨。（Molly Batts／Newport Coastal Adventure）

兩頭母鯨自1993年來已經被目擊十次以上，但是都在蒙特瑞灣至海峽群島海域。上次被看到也是在聖塔芭芭拉外海，已經是2023年的事了。因此她說，除了母鯨為何帶了那麼多的幼鯨，還必須分析牠們為何成群南下，「成為橙縣附近的第一次目睹紀錄」。

回顧30日當天，最早發現的人是「Davey's Locker Whale Watching & Sportfishing」的船長Mike Owens，他馬上就通知了其他賞鯨船有新客到來。稍晚趕到現場的船屬於「Newport Coastal Adventure」，聽到消息時已經準備返港。

船員Molly Batts告訴橙縣記事報，能夠看到這群虎鯨真是意外收穫，她們本來以為Mike Owens是開玩笑的，結果還真的看到了這群虎鯨與其他海豚，因此她還特別拍了許多照片上傳。

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