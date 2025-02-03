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疑似遭歧視 專家建議觀察、蒐證、反映問題

記者劉子為╱聖瑪利諾報導
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南加州亞美公義促進中心對如何辨識種族偏見、應對不公平對待以及獲取相關資源提供了詳細建議。 (AJSOCAL官網）
南加州亞美公義促進中心對如何辨識種族偏見、應對不公平對待以及獲取相關資源提供了詳細建議。 (AJSOCAL官網）

針對王小姐在聖瑪利諾圖書館的遭遇，南加州亞美公義促進中心（AJSOCAL）社區參與導航員Heidi Shen作出回應，對如何辨識種族偏見、應對不公平對待以及獲取相關資源提供了詳細建議。

Shen指出，儘管在許多情況下無法完全確定行為是否出於種族偏見，但通過觀察模式和收集證據，可以幫助判斷是否存在不平等待遇。她建議關注是否有針對特定種族的重複性行為，或該機構是否有類似投訴的歷史記錄。此外，可以檢視是否出現了種族歧視的具體表現，例如歧視性語言、對某些種族的優待、侮辱性稱呼、公然展示仇恨材料或文化刻板印象等，甚至留意微歧視的跡象。

對於遭遇不公平對待的情況，Shen建議，首先可以向涉事機構的經理或主管反映問題，同時記錄下事件的細節，包括涉事員工的姓名、日期、時間和地點。在安全情況下，也可以拍攝或錄製相關證據。此外，當場禮貌詢問相關人員或主管，請求對其行為或決定作出解釋，有時誤解可能會當場得到解決。若無法立即解決，受害者可以與朋友、家人或法律顧問討論情況，獲得建議和情感支持。

AJSOCAL亦呼籲社區成員在需要幫助時，撥打該中心熱線（800-520-2356，提供中文服務）或訪問其官網（ajsocal.org）。另外，2-1-1服務（211la.org）也是一個有用的資源。Shen還建議參與旁觀者干預培訓，學習如何應對反亞裔騷擾行為，相關資訊可以在AJSOCAL官網查詢。

根據最新報告，洛杉磯縣2023年度仇恨犯罪和仇恨事件的數量攀升新高，以下機構提供關於反亞裔歧視的資訊和服務，包括AJSOCAL、Asian Resource Hub（asianresourcehub.org，提供繁體及簡體中文）、Stop AAPI Hate（stopaapihate.org）、LAPD Safe Place（lapdonline.org/safe-place）、LA vs Hate（lavshate.org）和Crimestoppers（lacrimestoppers.org）。

南加州亞美公義促進中心是美國最大的亞裔美國人和太平洋島民（AAPI）法律與民權組織，成立於1983年，每年為超過1萬5000名個人和組織提供支援。

種族歧視 亞裔 加州

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