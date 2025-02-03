態度差？被歧視？華女在聖瑪利諾圖書館遭區別對待

圖書館經理在調查後向王小姐表達了誠摯的歉意，並指出是「由於自習室使用規則不明確所導致」（谷歌地圖+郵件截圖）

華人 在美國生活，難免遭遇顯性或隱性的種族歧視 ，但有些行為是否屬於歧視往往難以分辨。華人王小姐最近在南加聖瑪利諾（San Marino）市立圖書館 遭遇了一起疑似種族歧視事件，受到了圖書館工作人員的區別對待，在朋友圈引發共鳴和討論——究竟是服務態度不好還是涉及種族歧視？

當事人王小姐表示，去年11月某日下班後前往圖書館擬借用自習室完成工作。抵達後她向前台詢問是否有空的自習室，工作人員回答她等待20分鐘後再回來查看。她等待了20分鐘後再次詢問，起初被告知沒有空房，但在她堅持下，工作人員又改口表示「稍等，我去催一下」。然而，在等待期間，與她同時在場的一名白人女性和另一對比她後來的母女卻被安排進入了自習室，而王小姐始終被晾在一旁。當她再次詢問是否有房間時，工作人員僅以「下次請早點到」作為回應，完全忽視了她已經等待多時的事實。王小姐對此質疑圖書館的服務是否公平，並認為自己遭到了敷衍和歧視。在要求與館方主管溝通後，但因情緒激動和時間關係，她最終選擇離開，未完成投訴。

感到失望的王小姐在自己的社交媒體上分享了在圖書館發生的事件，沒想到引起許多朋友的共鳴，紛紛表示也經歷過區別對待，且很多都存在涉及種族歧視的可能性。一位朋友指出，無論事情最後如何被定性，若感到不舒適都可以積極去溝通、申訴，以維護個人權益。

本報記者在了解此事後幫助王小姐進行投訴，聖瑪利諾圖書館經理Linda Vera向王小姐表達了誠摯的歉意，並表示已經就此事與相關工作人員進行了解。Vera經理認為，事件的發生主要是由於自習室使用規則不明確所導致。她承諾，未來將為每位來訪者提供更清晰的指引，避免類似情況再次發生。同時，她感謝王小姐的反饋，強調只有社區的意見才能幫助圖書館不斷進步。

此外，Vera經理補充說，雖然工作人員建議王小姐等待20分鐘，但實際上無法保證一定會有空房，來訪者需要在等待時間結束後再次到前台確認房間情況。而由於自習室數量有限，無法滿足所有人的需求，圖書館將繼續努力改善服務質量，為更多居民提供便利和公平的使用環境。