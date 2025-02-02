ICE臨檢 校園推6分鐘應變守則

聖塔安娜聯合學區推出應變指南與教學影片，協助教職員應對ICE查訪，確保學生權益與家庭安全。（abc7電視台）

應對移民 暨海關執法局（ICE）可能到校查訪，聖塔安那聯合學區 （Santa Ana Unified School District）協助教職員製作了一套6分鐘教學影片的應變指南，內容涵蓋如何審核傳票 、保護學生資訊等關鍵步驟，展現校方積極維護學生權益的決心。

「我們必須遵守規定，他們不能隨意進出校園」，學區家庭和社區參與主任岡所羅門（Lisa Gonzales-Solomon）強調，教學影片中特別設計模擬場景，由一名扮演執法人員的演員向校方出示傳票，要求查閱學生資料，藉此展示正確的應對步驟。

所羅門指出，近期當地移民家庭對大規模遣返行動及針對移民社區的行政命令深感憂慮。她表示，學區目前正依循加州檢察長邦塔（Rob Bonta）的指導方針行事，原定於12月實施的應變計畫也將因應情勢調整。校方提醒，現行法規如司法授權審查程序及「家庭教育權利與隱私法案」（FERPA）都能為學生和家庭提供有力保障。為加強支援移民家庭，學區除了準備多語言版本的權益資訊外，也計畫舉辦一系列「了解你的權利」研討會。所羅門透露，已有部分家庭開始制定自己的應急方案。「有學生主動告訴我，他們全家正在規畫應變計畫。他們非常擔心家人被迫分離，這是所有家長和學生最大的恐懼。」

儘管面臨這些挑戰，截至29日為止，學區學生的出席率仍維持穩定。學區表示將持續關注事態發展，適時調整協助方案，以確保每位學生都能安心就學。