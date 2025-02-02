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馬龍白蘭度經紀人出售遺物 民眾大排長龍淘寶

記者張宏／洛杉磯報導
好萊塢著名星探，馬龍白蘭度和夢露的經紀人Jay Kanters住宅遺產出售，吸引明星粉絲和淘寶民眾在門口排長隊。（讀者提供）
好萊塢著名星探，馬龍白蘭度和夢露的經紀人Jay Kanters住宅遺產出售，吸引明星粉絲和淘寶民眾在門口排長隊。（讀者提供）

好萊塢著名星探，馬龍白蘭度和夢露的經紀人Jay Kanter去年8月在比佛利山莊過世，他的住宅在去年年底以975萬美元價格售出，房屋內留下Jay各種衣服、飾品、名人書畫及和好萊塢名人的簽名照片等物品日前出售，吸引了眾多的明星粉絲、影視業者和淘寶民眾。

Jay Kanter生前住宅外表很低調。（讀者提供）
Jay Kanter生前住宅外表很低調。（讀者提供）

Jay Kanter生前住宅地處比佛利山旺地，周邊鄰居非富即貴，日前人們在其房前大排長龍，只為在最後時刻目睹和購買他生前收藏的各種名人書畫等各種藏品。華人Tom徐和朋友中午時分到來，他表示，通常這類出售在開門前才會大排長龍，本以為中午時段無需排隊，結果排足半個小時才能進去。室內非常寬敞，但是他發現還有三個區域要再排隊才能進入，包括服飾區、書房區和休閒區。這種室外到室內都要排中排的場景他首次見識，排隊人群覆蓋男女老幼不同族裔，甚至有附近名牌店的店員，及開著寶馬、路虎豪車一盒一盒從室內搬書籍到車上的人。

Jay收藏的名家畫作。（讀者提供）
Jay收藏的名家畫作。（讀者提供）

夏加爾畫作。（讀者提供）
夏加爾畫作。（讀者提供）

Jay Kanters一生充滿傳奇色彩。他出生於芝加哥，在比佛利山莊長大，二戰期間在美國海軍服役，之後回到家鄉開始新的生活。在找工作時，他注意到MCA辦公室外面很熱鬧，便進去看是否有工作機會。他從收發室做起，一路晉升為傳奇權力掮客Lew Wasserman的助理。他一次被要求去火車站接馬龍白蘭度，白蘭度很喜歡年輕的Jay，在眾多經驗豐富的經紀人中，選擇了他作為自己的經紀人，兩人也是終生的朋友。Jay的明星名單包括瑪麗蓮夢露、葛蕾絲凱莉、吉恩凱莉、雷根、華倫比提。

Jay的各種收藏。（讀者提供）
Jay的各種收藏。（讀者提供）

好萊塢明星合照和簽名的紀念品。（讀者提供）
好萊塢明星合照和簽名的紀念品。（讀者提供）

因此Jay Kanters家中藏品非常豐富，包括米羅、夏卡爾、高更和莫迪利亞尼的原創畫作，其中一幅夏加爾畫作標價1萬6000美元，還有斯坦利·庫布里克妻子的原創畫作。作為電影人，Jay的室內還有很多精選好萊塢明星合照和簽名的紀念品、星際大戰收藏品、史詩般的電影DVD、珍藏海報和堆積如山的好萊塢書籍等。

夢露的照片。（讀者提供）
夢露的照片。（讀者提供）

Tom徐花10美元買了電影「小鬼出招」 （Getting Even with Dad）導演送給Jay的袋裝刀，上面刻有Jay和電影的名字。他說，小物件實用還有收藏意義，他還買了一套杯碟，雖然Jay是一個97歲的長者，但是品味不俗，他不走奢華閃耀風，很多物品低調品質好，現在看都不會過時。很多物品未必一定要擁有，但能從一位見證好萊塢黃金時代長者的生活和收藏，感受日落大道是很有意思的體驗。

好萊塢 比佛利山 馬龍

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