洛杉磯野火重災區房產稅延期 寬限至明年4月10日

受野火影響，洛杉磯房主可申請產業延期與減免。（洛縣估值官辦公室）

隨著第二期產業稅（property tax）繳納期限臨近，許多受近期野火影響的房主對於災害救濟計畫如何影響其產業稅產生疑問。洛杉磯 縣估值官辦公室發公告，解釋申請災害救濟（Misfortune & Calamity，簡稱 M&C）計畫與產業稅支付之間的關聯。而野火區災民的報稅日期延到2026年4月。

災害救濟計畫與產業稅減免

M&C計畫為遭受自然災害（如近期野火）的房主提供財務援助。該計畫允許受影響的房主申請臨時財產價值減少，從而降低其產業稅負擔，幫助他們在重建期間減少經濟壓力。

重要日期提醒：

2025年2月1日：第二期產業稅帳單到期。2025年4月10日：若未在此日期前支付，將產生罰款。

特別通知： 州長已簽署行政命令，暫停對逾期產業稅支付的罰款、費用和利息，詳情請參閱相關行政命令。

但是，受馬寶山野火和伊頓野火的災民，洛杉磯估值官辦公室已主動將災區的居民報稅日期延到2026年4月10日。所指的災區指的是以下郵遞區號的地區: 90019, 90041, 90049, 90066, 90265, 90272, 90290, 90402, 91001, 91040, 91104, 91106, 91107, 93535 和93536。

常見問題解答

1. 如果我已向評估辦公室提交M&C申請，是否仍需支付未繳納的產業稅？

答：在某些情況下，不需要支付。若直接向財政稅務局（TTC）繳納產業稅，提交M&C申請後，將自動獲得產業稅延期支付資格。若產業稅是通過貸款 機構管理的保留帳戶（impound account）支付，請聯繫您的貸款機構以瞭解可行選項。

2. 如已支付第一期或兩期產業稅，還需要提交M&C申請嗎？

答：是的，提交M&C申請後，仍可獲得產業稅減免。如果已支付產業稅，仍可能有資格獲得退稅 ，退稅金額將是已支付的稅款與經調整後的產業稅額之間的差額。

3. 如果我已支付產業稅，退稅或調整的流程是什麼？

答：提交 M&C申請後，將進行以下流程：1.審計監管辦公室（A-C）根據調整後的財產價值重新計算產業稅額。2.財政稅務局（TTC）將根據調整後的稅額發送新帳單（如適用）。3.審計監管辦公室（A-C）會向房主退還多的款項。

如需更詳細資訊，請訪問官方網站assessor.lacounty.gov或聯繫當地財政稅務局。