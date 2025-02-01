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多個非營利團體送暖蒙市蘭利老人中心

記者劉子為╱蒙特利公園報導
阿市蒙市國際扶輪社、黃大仙慈善基金、羅省婦女新運會等多非營利團體，在蒙市蘭利老人中心向長者們致贈新春福袋。（記者劉子為/攝影）
阿市蒙市國際扶輪社、黃大仙慈善基金、羅省婦女新運會等多非營利團體，在蒙市蘭利老人中心向長者們致贈新春福袋。（記者劉子為/攝影）

適逢農曆新年，阿罕布拉暨蒙特利公園國際扶輪社（Rotary Club of Alhambra and Monterey Park）、黃大仙慈善基金、全美華人福利總會羅省縣區支會、羅省婦女新運會、保安堂等多個非營利團體，於1月30日攜手前往蒙特利公園市蘭利老人中心，舉行「迎新春，送溫暖」活動，向長者們致贈新春福袋，表達節日祝福與關懷。

這項活動共準備200多份賀年福袋，內含來自台灣的開運年糕，由兩市國際扶輪社及黃大仙慈善基金聯合贈送；羅省婦女新運會候任會長袁璐則提供香菇，會員陳玲華捐贈暖心絨帽與圍巾，讓長者們在冬日中感受到滿滿的關愛與溫暖。活動進行得秩序井然，贈與者和受贈人互道新年快樂。

阿市蒙市國際扶輪社會長Ayla Jefferson表示，能夠與蘭利老人中心的長者...
阿市蒙市國際扶輪社會長Ayla Jefferson表示，能夠與蘭利老人中心的長者們共度農曆新年，深感榮幸。左起：Ayla Jefferson、王震、黃鳳瓊。（記者劉子為/攝影）
羅省婦女新運會的會員們在現場辛勤忙碌，將禮品打包送給長者。左起：趙善儀、廖美華、...
羅省婦女新運會的會員們在現場辛勤忙碌，將禮品打包送給長者。左起：趙善儀、廖美華、王震、袁璐。（記者劉子為/攝影）
活動進行得秩序井然，贈與者和受贈人互道新年快樂。（記者劉子為/攝影）
活動進行得秩序井然，贈與者和受贈人互道新年快樂。（記者劉子為/攝影）

阿市蒙市國際扶輪社會長Ayla Jefferson表示，這是該社第二年參與此活動，能夠與蘭利老人中心的長者共度農曆新年，深感榮幸與喜悅。她特別以廣東話祝賀大家「恭喜發財」，並感謝所有參與團體的支持。候任會長社長黃鳳瓊表示，她很高興再次應邀與多個團體一起與耆英賀歲，表達關懷長者之心意。

羅省婦女新運會會長趙善儀表示，婦女新運會與黃大仙慈善團體等機構攜手，希望透過這次活動為長者送上關懷與愛心，以「女性的軟實力」回饋社會，讓更多人感受到溫暖。候任會長袁璐則提到，該會長期致力於關懷長者與弱勢群體，未來將繼續推動，將更多愛心傳遞給有需要的人。

黃大仙慈善基金創辦人王震表示，該基金與南加州多個社團合作多年，每年都會前往蘭利老人中心送上年糕，為長者帶來節日的喜悅，並特別向長者們送上新春祝福。

其他參與的志願者還包括僑務委員李健民；羅省婦女新運會顧問黃鍾艷珍、廖美華、黃美霞；婦女新運會副會長黃翠銀，會員李美娟、呂梁蘭芳、蔡可彌、李妙麗、陳美蓮、黃寶仲、梅紅、黃麗香、謝傳佐、陳瓊樺等。

老人中心 蒙特利公園市 加州

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