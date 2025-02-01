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台灣設計再創佳績 2團隊入圍葛萊美獎

記者張庭瑜╱羅斯密報導
台灣設計團隊今年有兩組作品入圍葛萊美獎「最佳唱片包裝獎」，圖為大合照。（記者張庭瑜/攝影）
台灣設計團隊今年有兩組作品入圍葛萊美獎「最佳唱片包裝獎」，圖為大合照。（記者張庭瑜/攝影）

台灣設計團隊今年有兩組作品入圍葛萊美獎「最佳唱片包裝獎」，繼2022年及2023年連續兩年獲獎後再度入圍，並於1月31日在大洛杉磯台灣會館分享創作理念。入圍作品分別是德國iF設計獎得主、現任國立海洋生物館設計師李珮慈為實驗創作樂團「一虎一虎」打造的「病子病病病子」(Pregnancy Breakdown and Disease)專輯設計，以及第三度入圍的洋蔥設計團隊成員黃家賢與葉昶利，為「泥灘地浪人」創作的「壺罐樂隊百萬富翁」專輯。

第67屆葛萊美獎頒獎典禮將於2月2日在洛杉磯舉行，最佳唱片包裝獎共有七件作品入圍，台灣是其中二項。

兩組設計團隊在記者會上分享創作理念時表示，雖然現今串流平台已成為主流音樂載體，但實體唱片的包裝設計已演化為一種藝術創作，為聽眾提供一種獨特的音樂體驗儀式感。不論是「病子病病病子」以實驗性的設計語彙詮釋病痛與療癒，或是「壺罐樂隊百萬富翁」透過考究的復古設計致敬音樂歷史，都展現了台灣設計師在概念發想與工藝技術上的創新突破。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處台灣書院主任簡德源表示，葛萊美獎是全球最具影響力的音樂大獎之一，台灣設計師連年入圍，展現台灣設計軟實力已獲得國際最高級別肯定。在現今串流媒體盛行的時代，台灣設計師透過唱片包裝設計的巧思，以多元豐富的風格將聽覺與視覺做出最和諧的配搭，讓更多人看見台灣創作者如何將音樂藝術理念具體呈現。

「病子病病病子」(Pregnancy Breakdown and Disease...
「病子病病病子」(Pregnancy Breakdown and Disease)專輯以純白色調打造療癒寶盒，創新詮釋客語「病子」(懷孕)一詞。（記者張庭瑜/攝影）

「病子病病病子」專輯設計靈感源自客語「病子」（懷孕）一詞。設計師李珮慈與刺繡藝術家周依欣合作，以純白色調打造小型寶盒造型。專輯外殼上的裂縫設計象徵傷口癒合的「痂」，透過透明片可窺見內部的血液意象。包裝內含紅色錄音帶與藥丸徽章，更創新地以「處方箋」形式取代傳統歌詞本，每首歌都配有獨特的小處方籤，完整呼應專輯探討病痛與療癒的主題。

「壺罐樂隊百萬富翁」專輯以1920年代樂譜書為設計主軸，同時巧妙融入漢字元素，展...
「壺罐樂隊百萬富翁」專輯以1920年代樂譜書為設計主軸，同時巧妙融入漢字元素，展現東西方文化的獨特對話。（記者張庭瑜/攝影）

「壺罐樂隊百萬富翁」專輯由出身香港、曾於德州休士頓大學修習設計與藝術史的黃家賢領銜設計。這是洋蔥設計團隊第三次為「泥灘地浪人」操刀專輯設計入圍葛萊美。設計概念致敬1920年代的Jug Band（壺罐樂隊）音樂文化，以33頁的復古樂譜書形式呈現。設計團隊特別從eBay蒐集百年前的古董樂譜進行研究，完整重現當時的雙色印刷工藝、手寫字型以及裝幀細節。專輯內更巧妙加入了台灣元素，將漢字與西方復古印刷美學融合，創造獨特的文化對話。

入圍 葛萊美 洛杉磯

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