聖蓋博元宵燈會／台灣少女 自彈自唱演出

Nicki平時會在海邊表演，自彈自唱。（受訪者提供）

聖蓋博 市Mission District將於2月1日、2日盛大舉辦首屆元宵燈會，屆時將呈現豐富多采的表演，讓民眾在璀璨燈飾中感受濃厚的節慶氛圍。來自台灣的音樂愛好者Nicki將帶來自彈自唱的精采演出，以動人旋律為燈會增添迷人色彩。

Nicki自幼受家人影響，對音樂產生濃厚興趣。她回憶道，「小時候常常跟著奶奶去合唱團湊熱鬧，後來自己也加入學校合唱團。」從小學習鋼琴的她，最初專攻古典音樂，後來赴海外發展後，逐漸轉向自彈自唱，並開始在YouTube 上分享自己的翻唱作品。除了線上創作，她在美國期間也積極尋找舞台機會，偶爾會在海邊街頭表演，甚至參與朋友的聚會或小型樂隊演出，希望能透過音樂與更多人交流。

對於即將在元宵燈會登台，Nicki表示，這是一次寶貴的舞台經驗，她希望透過這次機會，讓更多人聽見她的音樂。 Nicki此次演出帶來三首歌曲，其中包括王菲 的經典中文歌曲「如願」及在韓國廣為人知的流行歌曲「兩個人」。前兩首曲目將由她親自彈奏鋼琴伴奏，而最後一首歌曲則會搭配音樂背景純唱。目前她仍在考慮最後一首歌曲的選擇，力求為觀眾帶來最完美的表現。

對於未來計畫，她表示希望能透過這次演出累積更多舞台經驗，未來若有機會，會持續參與類似的活動，也計畫恢復更新自己的YouTube頻道，與更多觀眾分享音樂作品。 Nicki的音樂頻道：https://www.youtube.com/@nickilife123