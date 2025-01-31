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聖蓋博元宵燈會／太鼓表演 美日文化交融

記者張庭瑜／洛杉磯報導
太鼓表演融合力量與節奏，每一次鼓槌落下，都帶來震撼的低音迴響與強烈的視覺衝擊。（Taiko Project提供）
太鼓表演融合力量與節奏，每一次鼓槌落下，都帶來震撼的低音迴響與強烈的視覺衝擊。（Taiko Project提供）

聖蓋博市元宵燈會不僅匯聚來自台灣的精緻手工花燈，還特別邀請日裔美國太鼓團體Taiko Project帶來震撼全場的太鼓演出，並將以震撼鼓聲、澎湃節奏，為南加州的元宵慶典增添獨特風采。

Taiko Project代表坂本（Doug Sakamoto）表示，此次演出是音樂中心「學校與社區表演藝術家計畫」（Music Center's Performing Artists in Schools and Neighborhoods）的重要一環。也將為觀眾帶來從日本傳統太鼓到現代創新曲目的多元饗宴。

談到對觀眾的期待，坂本特別強調：「太鼓不只是用耳朵聆聽的表演藝術，更是能用全身感受的震撼體驗。」他解釋，「即使在一個街區之外，人們也能清楚感受到太鼓的震撼力。這源自於太鼓在歷史上原本就是重要的溝通工具。」坂本希望通過這次演出，讓觀眾不僅能欣賞到太鼓的視覺震撼，更能親身體驗到鼓聲的強大能量。

今年適逢Taiko Project成立25周年，該團體的執行總監和創意總監從創團至今一直堅守崗位，見證了團體的發展歷程。坂本指出，Taiko Project致力於讓這項擁有數百年歷史的日本傳統藝術在美國煥發新生，特別著重讓年輕一代更容易接觸和了解太鼓文化。Taiko Project也在藝術創新上不斷突破。除了每年在洛杉磯市中心舉辦「Rhythmic Relations」年度公演外，他們也積極與各類藝術家跨界合作，包括馬戲團Cirque du Cirque、葛萊美獎得主奇卡諾搖滾樂團KepSaw，以及夏威夷吉他演奏家等，展現太鼓藝術的無限可能。

展望未來，Taiko Project將在今年7月舉辦25周年特別演出，全面回顧25年以來的精采歷程。有興趣的民眾可登錄該團體官網，了解更多演出資訊。

日裔美國太鼓團體Taiko Project將於聖蓋博市元宵燈會帶來震撼演出，展現...
日裔美國太鼓團體Taiko Project將於聖蓋博市元宵燈會帶來震撼演出，展現從日本傳統到現代創新的多元太鼓曲目，為農曆新年增添磅礡氣勢。（Taiko Project提供）
鼓手全身投入，隨著節奏揮動雙臂，展現剛勁有力的動作，彷彿與鼓聲融為一體。（Tai...
鼓手全身投入，隨著節奏揮動雙臂，展現剛勁有力的動作，彷彿與鼓聲融為一體。（Taiko Project提供）

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