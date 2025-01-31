ICE進駐南加執行遣返無證客 邊境沙皇：瞄準洛杉磯、紐約市

陸戰隊潘德頓營區的整備情形。（KGTV）

英國每日郵報與ABC等媒體報導，已有約1500名陸戰隊員與數千名海關暨移民 執法局（ICE）人員進駐當地，計畫「實施美國近代史上最大規模的10萬人遣返 行動」，且為填滿10萬人的遣返名額，預計接下來在美西特別是加州的無證移民逮捕，將全面升級。

川普上任以來，ICE在洛杉磯、紐約及芝加哥等地的逮捕無證移民行動非常活躍。當局還不斷派出遣返航班，將無證移民送回祖籍國。

不過總管移民事務的「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）似乎對當前遣返速度不滿意，他表示，遣返的規模應該更大（open the aperture up），他要看到更多遣返人數。

因應霍曼要求，約1500名陸戰隊員及數千ICE人員，已被部署到聖地牙哥邊境地區。白宮消息人士對每日郵報宣稱，這些人將執行「史上最大規模的遣返行動」，送10萬無證移民前往墨西哥、哥倫比亞、薩爾瓦多、瓜地馬拉。「而且為填滿10萬人的遣返名額，ICE會在美西特別是加州進行更瘋狂（crazy）的逮捕；美東也不會落下，預期逮捕行動將升級」。

媒體直升機拍攝到的畫面顯示，許多裝備也被部署到當地。每日郵報形容，國土安全部（DHS）的卡車與海關暨邊境保護局（CBP，Customs and Border Protection）裝備，延綿數哩（mile long line）。五角大樓預計，未來數日，還將有更多的士兵被派往邊境，因為國土安全部已要求更多人力支援，以執行大規模遣返計畫。

除大量人力、物資準備，霍曼還要求陸空軍配合，提供科羅拉多丹佛近郊奧羅拉市（Aurora）基地，供ICE用來關押無證移民。奧羅拉之所以成為焦點，全因川普在競選期間，稱奧羅拉市的公寓都被委內瑞拉黑幫Tren de Aragua占領，而且這些黑幫成員，許多是無證移民。不過當地政府拒絕承認這一點。

霍曼表示，2024年度每天逮捕的偷渡客 僅311人，目前每天逮捕1000至1200人，但他覺得還不夠。因此「大蘋果」紐約市與洛杉磯等地，成為打擊重點區域。自川普宣誓就任後，Axios統計已有至少3500人遭ICE逮捕。

紐約2024年度遭逮捕的偷渡客人數不明，但川普政府指名的無證移民天堂洛杉磯地區，2024年度共逮捕1671人，包括1360人候審、139人觸犯刑案與172人違反行政規章。

不論如何，「沙皇」霍曼受訪時還是誇口，「這是一個棒到極點的開始，本周將成為史無前例的一周」，偷渡人數大減、逮捕人數大增，不只是10萬人遣返計畫，還有白宮官員告訴每日郵報的，「許多重大罪犯遭到驅逐」，例如59歲的Cesar Augusto Polanco，隱匿在波士頓的多明尼加籍殺人犯。

據稱在川普要求下，ICE每個辦事處每天都要逮75人才算達標，因此消息人士向華盛頓郵報抱怨，配額制迫使他們執行更多無差別搜查逮捕，置身妨害民權的尷尬處境。不過白宮發言人Karoline Leavitt僅回覆「你的是假新聞」。

另外，「沙皇」霍曼原本要對學校、教堂與職場也展開偷渡客搜查，但在Catholic Charities USA批評後，此一行動已然有聲化無聲。