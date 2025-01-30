跆拳道表演 小朋友展示自信風采

春麗跆拳道館（Chun Lee Taekwondo）將在2月1日的元宵燈會上帶來表演。（春麗跆拳道館提供）

春麗跆拳道 館（Chun Lee Taekwondo）的小朋友們，將在2月1日的聖蓋博 元宵燈會上表演跆拳道。他們不僅展示所學招式，更展示堅忍不拔的風采。

春麗跆拳道館的業主及老師Jonathan Park介紹，屆時將有12位小朋友上台表演，時長為20至30分鐘。小朋友們通過表演將展示出堅韌和自信。該表演開始時間約為當天下午1時20分。

Jonathan Park是黑帶七級老師，練習跆拳道超過50年，有超過35年的教學經驗。他在羅斯密（Rosemead）開設的春麗跆拳道館，在聖谷地區包括蒙特利公園市 、聖蓋博市等有很好口碑。該學校不僅傳授跆拳道知識，還以幫助民眾提升生活質量為目標，達到協助減肥、釋放壓力、重獲能量等目的。小朋友可以在學習跆拳道的過程中，更加自信和開朗。該學校提供成人、小孩以及家庭跆拳道課程。

由聖蓋博市府、世界日報、台灣交通部觀光署合作舉辦的2025元宵燈會將在2月1日（周六）、2日兩天於聖蓋博歷史悠久的Mission District舉辦。入場、停車均免費，活動不僅有豐富現場表演，還有免費花燈和湯圓贈送，歡迎民眾前來遊玩。