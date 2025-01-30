古典舞「卜卦」 華裔少女獨舞
聖蓋博Mission District 2月1日舉辦元宵燈會，17歲的華裔少女李馨榕（Daviana Li）將為大家帶來古典獨舞「卜卦」，這首舞蹈融合古代風格和現代元素，美輪美奐，特別適合春節觀看。
高老師舞蹈藝術中心（Jean Gao Dance Arts Center）負責人高老師表示，李馨榕三歲開始練舞，十多年的舞蹈生涯獲獎無數，包括北京舞蹈學院桃李杯金獎等，考取了北京舞蹈學院的13級證書。在演出中，她將表演古典舞「卜卦」，該舞蹈以古代部落文化為靈感，展現古人對命運和未知的好奇，該舞蹈還將現代藝術融入其中。高老師說，希望能通過這支舞，將中華文化的優雅和傳統發揚光大。
「卜卦」獨舞預計將在2月1日下午1時左右，於聖蓋博大劇院前主舞台上演。
創辦於2022年的高老師舞蹈藝術中心，擁有充滿活力的年輕教師團隊；堅持專業舞蹈教學過程，並結合最新理念，以北京舞蹈學院派扎實嚴謹的教學風格為基石，融合美國引導性、啟發式教學，為學員提供專業指導。該藝術中心也是奇諾（Chino）唯一一家美國國家芭蕾舞劇院芭蕾考級的註冊學校。
由聖蓋博市府、世界日報、台灣交通部觀光署合作舉辦的2025元宵燈會，將在2月1日、2日兩天於聖蓋博歷史悠久的Mission District舉辦。入場、停車均免費，現場還有免費花燈和湯圓贈送，歡迎民眾前來遊玩。
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