洛縣擬設山火廢棄物回收區 居民反對

環保署準備利用軍事用地「拉里奧集結區」（Lario Staging Area）設立山火廢棄物暫時收集區，遭到當地居民反對。（取自KTLA電視台）

寶馬山與伊頓山火 不僅燒毀民宅，連帶也造成許許多多焚毀不能使用的器具，聯邦環保署（EPA）近日打算在洛杉磯縣聖蓋博谷的聯邦用地上開設山火廢棄物暫時收集區，但因為當中可能帶有石綿、鋰電池等危險物質，因此附近市府與居民反對，雙方仍在僵持中。

環保署準備利用的是210號高速公路在歐溫岱市（Irwindale）以北的軍事用地「拉里奧集結區」（Lario Staging Area），因為其他處所不夠大或已滿載。

雖然當地為聯邦土地，但消息一出，上自洛縣縣委蘇麗絲 （Hilda Solis），下至歐溫岱市、杜瓦迪市（Duarte）、鮑爾 溫公園市（Baldwin Park）、阿蘇薩市（Azusa），與居民都發起網路請願，要求環保署不要將當地用於災後廢棄物收容場。

蘇麗絲說，固然焚毀物品的收撿很重要，但是此項聯邦計畫卻未與當地居民妥善討論；其他民選官員如鮑爾溫公園市市長Alejandro Avila、阿蘇薩市議員Andrew Mendez也都認為，方案未與居民討論，但居民卻可能因為有毒物質受害，相當不公平。

依照官員的說法，環保署計畫堆放在集結區的廢物包括油漆、清潔溶劑、瓦斯桶、鋰電池，還有石綿等等，這些不但會造成空氣汙染，也有可能滲入地下水、影響居民健康。

環保署目前的回應是，他們會落實周邊的空氣品質檢測，也會每天三次灑水以減少灰塵。所有物品的運送過程都會監控，廢棄物也會妥善包裝，並每日清運，不會與土壤直接接觸。