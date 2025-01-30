1200戶野火災民 提告SCE電力公司

巴沙迪那Becker law group負責人Todd Becker律師表示，到目前為止，他受理的提告南加州愛迪生公司的受災戶已超過1200戶。（記者楊青/攝影）

一家正在起訴南加州 愛迪生公司（SCE）的律師事務所，27日向媒體公布一份據稱是1月7日晚在巴沙迪那一個加油站拍到錄像，指火災是由於SCE未能關閉穿越伊頓峽谷（Eaton Canyon）的高架電纜所引發；錄像公布前12小時，巴沙迪那一家大型災害理賠律師樓代表的受災戶數量已上升至1200戶左右。

巴沙迪那Becker law group於26日開放大門，為世界華人工商婦女企業協會南加 分會的「重建之路」大型救災活動提供場所，負責人Todd Becke律師表示，到目前為止，他的律師樓已接到至少1200戶本次火災受災戶的委託，向愛迪生公司提告，加入訴訟的受災戶每天持續增加當中。他表示，這次火災和夏威夷茂宜島大火有很多相似的地方，兩場大火都出現罕見狂風，都出現電線杆倒塌。他認為，南加州愛迪生公司低估此次大風的威力，沒有足夠準備，比如該公司沒有將電線杆安置在地下，就是災難的隱患之一，或者如果電力公司提前切斷電路，可能會避免如此巨大的災難。

Becke表示，7日當晚的狂風時速高達上百哩，但愛迪生公司執行長在大火發生後曾表示，當天晚上的風沒有強到會颳倒電線桿，但事實上茂宜島當時的風速只有60多哩，已讓電桿倒塌。他說，他和他的團隊在茂宜大火中代表了大量受災戶，最後共獲得40億美元賠償。

Becke表示，南加州愛迪生公司此次不僅是責任失職，而是在高度易燃的災區存在嚴重疏失，尤其已在有明確天氣警報的情況下。不過到27日為止，加州消防廳（CalFire）仍未對伊頓大火的原因正式下結論。

Becker表示，目前向愛迪生公司提出起訴的受災戶並非Class action集體訴訟，而是Mass tort大規模侵權訴訟 ，這意味著每戶受災戶都是獨立的案子和起訴人，得到的賠償都不一樣，並非像傳統Class action那樣均分理賠。

由於此次災難損失巨大，很多人甚至擔心保險 公司破產得不到賠償。Becke表示，目前律師幫助受害人尋找「兩個口袋」，第一個是保險理賠；另一個是疏忽賠償，比如他的委託人中，就有同時失去父親和兄弟的受災戶，大火發生時，父親和兄弟都是需要輪椅幫助的行動不便者，因未及時接到警消部門的撤離通知，雙雙遇難。

他表示，初步統計，本次火災25%至50%的受災戶沒有保險或沒有足夠的保險；與此同時，各種人工以及建材的大幅度漲價，都意味做災後賠償和重建將遭遇很多困境。